Ultime Notizie Roma del 13-03-2019 ore 08 | 10

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio si allunga la lista dei paesi che vietano il volo del Boeing 737 Max compresa l’Italia ultimi in ordine di tempo Emirati Arabi Nuova Zelanda e Fiji tra i pochi non aver chiuso i cieli al velivolo rimasto coinvolto del catasto che era in meno di 5 mesi ci sono gli Stati Uniti non ci sono le basi per farlo secondo la fa il costruttore di aeromobili statunitense ha bruciato intanto 27 miliardi di dollari nelledue si sta perdendo complessivamente il 11% la TAV serve solo avviso unire Movimento 5 Stelle dalla Lega così Beppe Grillo con te discutere un’offerta con Parigi e Bruxelles a ferma Di Maio Francia Unione Europea possono dare di più gli fa Eco Salvini chiamparino chiede una consultazione regionale delle Action Day del 26 maggio ma ...

