Traffico Roma del 13-03-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 09 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 09:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CORSIA LATERALE DEL RACCORDO TRA LA VIA PISANA E ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 09 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma INFOMOBILITÀ MERCOLEDI’ 13 MARZO 2019 ORE 08.50 MAX MAR UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA CORSIA LATERALE DEL RACCORDO TRA LA VIA PISANA E L’USCITA PER LA MAGLIANA IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 08 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 08:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE Roma SI VIAGGIA IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 08 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 07:50 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SI VIAGGIA INCOLONNATI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.- SI ...

Traffico Roma del 13-03-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 07:20 MAX MAR . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SI VIAGGIA INCOLONNATI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.- SI ...

Traffico Roma del 12-03-2019 ore 20 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 19:50 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO E RALLENTATO I IN VIA DELLA MAGLIANA TRA VIA ALFREDO TESTONI E VIA LUIGI DASTI SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SU VIA OSTIENSE TRA VIA DELL’EQUITAZIONE E VIA MEZZOCAMINO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBAO TRA ...

Traffico Roma del 12-03-2019 ore 19 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 19:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI I TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA,, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA ...

Traffico Roma del 12-03-2019 ore 19 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA,PRUDENZA INOLTRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA, ...

Traffico Roma del 12-03-2019 ore 19 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA,PRUDENZA INOLTRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA, ...

Traffico Roma del 12-03-2019 ore 18 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA,PRUDENZA INOLTRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA, ...

Traffico Roma del 12-03-2019 ore 18 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 17:50 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA Roma FIUMICINO E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA ...

Traffico Roma del 12-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 17:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA PRENESTINA., SEMPRE SUL RACCORDO PER UN INCIDENTE ...

Traffico Roma del 12-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 16:50 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA PRENESTINA., SEMPRE SUL RACCORDO PER UN INCIDENTE ...

Traffico Roma del 12-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 15:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. RIAPERTA VIA DEL FOSSO DI BRAVETTA FRA VIA DEL CASALE NINFEO E VIA DEGLI AMODEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA ETTORE BOMBELLI, PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA SCRIBONIO CURIONE ALL’ALTEZZA DI VIA ...