Spoiler Uomini e donne | dopo il ' no' | Gemma Galgani ammetterà l' ennesima delusione

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Avrebbe dovuto essere una romantica sorpresa, perfetta per suggellare i sentimenti di entrambi, ma l'esterna organizzata da Rocco Fredella persi è dimostrata un vero disastro. In tale occasione, infatti, lei ha rifiutato la proposta del cavaliere e il suo 'no' ha segnato di fatto la fine di questa frequentazione. Nelle ultime puntate ditrasmesse su Canale 5, la coppia si è attaccata duramente e oggi pomeriggio ci sarà un nuovo affondo, durante il quale il piastrellista accuserà la dama di essere interessata solo alla visibilità televisiva. Ma come andranno le cose in futuro? Negli ultimi mesi,e Rocco hanno abituato il pubblico del dating show a diversi capovolgimenti di fronte, prima lasciandosi e successivamente cambiando improvvisamente idea. Anche in questo caso potrà esserci un ritorno di fiamma? Stando a quanto riportano le ...

SacroExcel : @gabria26 Offese a varco mioli? Spoiler del series finale di GOT? Candidatura a uomini e donne? - Whatever_YaWant : Mia nonna sta guardando le vecchie stagioni di Grey’s Anatomy in soggiorno, mio nonno Uomini e Donne in camera da l… - BluDedalo : “Mia madre porta fortuna, la mia ragazza porta sfiga” #calcio #uomini #donne @LaRiserva_pod ???? Best episode ever!… -