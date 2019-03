Scadenze fiscali marzo 2019 | Certificazione Unica | saldo Iva e RdC

Scadenze febbraio 2019 : arrivano le proroghe fiscali. Ecco il decreto : Il tanto atteso decreto per le proroghe fiscali delle Scadenze di febbraio 2019 finalmente è arrivato. Il decreto del Presidente del Consiglio, firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze il 25 febbraio , fa slittare molti adempimenti fiscali, almeno quelli più attesi: esterometro, spesometro, Lipe, Iva. Tutto era stato annunciato a metà febbraio dai due sottosegretari all’Economia Massimo Bitonci (Lega) e Villarosa, ma si aspettava con ...

Scadenze fiscali febbraio 2019 : Iva - spesometro e fattura elettronica : Scadenze fiscali febbraio 2019 : Iva, spesometro e fattura elettronica Calendario Scadenze fiscali a febbraio 2019 Tra adempimenti Iva, spesometro , Lipe e fattura elettronica , anche febbraio 2019 risulta un mese ricco di Scadenze fiscali . Le date più ricche e importanti sono 3: in primis il 18 e il 28 febbraio , ma anche il 25 febbraio con gli elenchi Intrastat risulta una data da segnare sul calendario fiscale. Cominciamo dunque a elencare ...

Tutte le Scadenze fiscali di febbraio per imprese e professionisti : la prima è il 15 : Dal corrente mese di febbraio sino al 30 aprile, termine ultimo per la dichiarazione Iva annuale, imprese e professionisti devono affrontare una serie di 14 scadenze fiscali, tra comunicazione di dati, versamenti d'imposta e liquidazioni. Ricordiamo che è indispensabile consultare periodicamente lo scadenzario dell'Agenzia delle Entrate per eventuali modifiche e/o aggiornamenti. Le date da ricordare sono almeno 4, di cui una (quella del 15 ...