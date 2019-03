Salvini assenteista in Viminale e al Parlamento? Il vicepremier risponde con una battuta

newnotizie

(Di mercoledì 13 marzo 2019) ... 'è ovunque, ma poco al', affermano i due giornalisti basandosi su un'analisi da loro effettuata studiando lanci d'agenzia, comunicati stampa, cronaca dei quotidiani locali, apparizioni in ...

ivan_zatarra : RT @guffanti_marco: Ha vissuto da cialtrone assenteista a scuola, al comune di MI, a LaPadania, in Europa. Continua ad essere un fannullon… - Marisa10778178 : RT @guffanti_marco: Ha vissuto da cialtrone assenteista a scuola, al comune di MI, a LaPadania, in Europa. Continua ad essere un fannullon… - mazzus98 : RT @guffanti_marco: Ha vissuto da cialtrone assenteista a scuola, al comune di MI, a LaPadania, in Europa. Continua ad essere un fannullon… -