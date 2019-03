Problemi per Facebook | Instagram | Whatsapp | applicazioni in tilt da ore

Inconsueti Problemi WhatsApp il 13 marzo : perché non si riesce a mandare foto - video - note vocali e aggiornare stati? : Un mercoledì da dimenticare quello di oggi 13 marzo con problemi WhatsApp che si sommano a quelli Instagram e Facebook e dunque della famiglia delle app social più diffuse e utilizzate al mondo. Lo strumento di messaggistica, ormai da questo pomeriggio, ha iniziato a sperimentare non un vero e proprio down, visto che si riesce senza alcun problema ad inviare i messaggi di testo e pure a riceverli ma al contrario, non è possibile inoltrare né ...

Inconsueti Problemi WhatsApp il 13 marzo : perché non si riescono a mandare foto - video - note vocali e aggiornare stati? : Un mercoledì da dimenticare quello di oggi 13 marzo con problemi WhatsApp che si sommano a quelli Instagram e Facebook e dunque della famiglia delle app social più diffuse e utilizzate al mondo. Lo strumento di messaggistica, ormai da questo pomeriggio, ha iniziato a sperimentare non un vero e proprio down, visto che si riesce senza alcun problema ad inviare i messaggi di testo e pure a riceverli ma al contrario, non è possibile inoltrare né ...

Psichiatra della comunità Pars su Pamela Mastropietro : "Aveva gravi disturbi di personalità - Problemi a rapportarsi con la realtà" : Diagnosi di patologia "border line grave", problemi a rapportarsi con la realtà, sbalzi d'umore e scatti d'ira, problemi pregressi di assunzione di alcol e droga, grande affetto per i genitori ma a volte rapporto conflittuale con loro. La personalità e le condizioni psicofisiche di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio 2018, sono stati al centro della testimonianza dello Psichiatra ...

Confermati ufficialmente i Problemi all’app fotocamera per Honor 10 : aggiornamento in arrivo : Un mese di marzo non particolarmente fortunato per gli utenti che si ritrovano con un Honor 10. L'ultimo aggiornamento ufficiale, come ho avuto modo di riportarvi pochi giorni fa sul nostro magazine, non si è rivelato particolarmente fortunato per il pubblico in possesso del top di gamma 2018. Mi riferisco soprattutto a questioni inerenti la durata della batteria, con feedback non così incoraggianti come avrete avuto modo di notare. In attesa di ...

Niccolò Bettarini - scarcerato per i Problemi con la droga l’aggressore del figlio di Simona Ventura. Il gip : “Si curi” : Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano Guido Salvini ha stabilito la scarcerazione di Davide Caddeo, il 30enne condannato a 9 anni di carcere per aver accoltellato nel luglio scorso Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. L’uomo sconterà comunque la sua pena agli arresti domiciliari, con l’obbligo di frequentare un centro di cura per tossicodipendenti e una comunità dove lavorerà. Il ...

Parigi-Nizza 2019 – Caduta anche per Uran - Problemi tecnici per Kwiatkowski : quanti imprevisti nella seconda tappa [VIDEO] : Rigoberto Uran rovinosamente a terra, Kwiatkowski perde tempo a causa di un problema tecnico: quanti imprevisti nella seconda tappa della Parigi-Nizza 2019 Tanti i colpi di scena nella seconda tappa della Parigi-Nizza 2019: dopo la spaventosa Caduta di Barguil, costretto al ritiro e a recarsi in ospedale per degli accertamenti, anche Rigoberto Uran ha dovuto fare i conti con un brutto capitombolo. Il colombiano del Team EF Education ...

Il Paradiso delle signore 3 anticipazioni : i GUARNIERI in difficoltà - Problemi per RICCARDO e MARTA : Desiderosi di un lieto fine per Il Paradiso delle signore nonostante la notizia della prossima chiusura della fiction daily, vediamo insieme cosa ci svelano le anticipazioni delle prossime puntate. I guai in casa GUARNIERI sembrano non finire e ognuno dei membri della famiglia pare dover combattere una propria guerra personale: Adelaide (Vanessa Gravina) non riesce ad accettare la presenza di Andreina (Alice Torriani) come nuova fiamma e ...

Napoli - disperso nel vallone di Chiaiano : 51enne con Problemi psichici salvato con il drone : Quasi tre ettari setacciati, due squadre impegnate sul posto nella ricognizione: un drone, modello Dji,, in dotazione ai vigili del fuoco, che sorvola il vallone di Chiaiano per cercare un napoletano ...

Leader opposizione venezuelana vuole stato di crisi per Problemi erogazione elettricità - : Il presidente dell'assemblea nazionale e Leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidò, autoproclamatosi capo di stato, ha dichiarato che lunedì il Parlamento valuterà l'introduzione dello stato di ...

Tottenham - Problemi nel nuovo stadio : manca lo spazio per battere i calci d'angolo : Una delle domande più frequenti in Inghilterra riguarda il costo del nuovo impianto del Tottenham , ormai vicino all'inaugurazione ufficiale, il club ha annunciato che la prima gara si giocherà ad ...

Diretta/ Inter Spal - risultato 0-0 - streaming video e tv : Problemi per Miranda : Diretta Inter Spal streaming video e tv: orario e risultato live, probabili formazioni e quote per la partita, 27giornata Serie A a San Siro, 10 marzo,.

Volley : Superlega - Perugia senza Problemi contro Padova - primo posto blindato : Perugia- La Sir Safety Perugia impone alla Kioene Padova la legge del PalaBarton imponendosi, nell' anticipo dell'11a di ritorno , con un netto 3-0 che permette alla squadra di Bernardi di blindare il ...

Juve Atletico Madrid - Problemi per Allegri : ecco la probabile formazione : Juve Atletico- Archiviata l’ennesima vittoria in campionato, i bianconeri pensano alla sfida che potrebbe cambiare la stagione in corso. Martedì sera arriva a Torino l’Atletico Madrid di Diego Simeone forte del 2-0 ottenuto all’andata. Per Allegri sarà un crocevia della sua carriera alla Juventus. Un’eventuale eliminazione metterebbe ancor più in bilico il suo futuro. Juve […] More

Valentino Rossi MotoGP GP Qatar 2019 : “Ho avuto Problemi all’anteriore - devo fare di tutto per centrare la Q2” : Valentino Rossi chiude la sua prima giornata del fine settimana del Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP in maniera davvero incredibile. Miglior tempo nella FP1, solamente 17esimo nella seconda sessione di prove libere. Un andamento a “gambero” che viene confermato anche dal “Dottore”, come ha spiegato al profilo Twitter del team Yamaha Movistar. “È stata una giornata strana perché, a mio parere, non siamo ...