wired

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Tra titolo V della Costituzione, migrazione sanitaria e fake news, ecco il pensiero della5 stelleall'evento di

DalilaNesci : La nostra Ministra Giulia Grillo in questo momento si trova in Calabria per rendersi conto ancor più da vicino dell… - grandebluff : MA NON LE ELIMINI LE DISUGUAGLIANZE CAZZO...MA NON LO CAPITE??? “Redistribuire le risorse per evitare disuguaglianz… - micheleiurillo : La ministra Giulia Grillo a Wired Health: “Vogliamo un’app sulla maternità con informazioni certificate”… -