Indian Wells | Federer non fa sconti all' amico Wawrinka

ATP Indian Wells 2019 : programma di oggi (13 marzo). Orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Tempo di ottavi di finale al torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: nella giornata odierna si giocheranno gli otto match del tabellone maschile. Saranno protagonisti lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer, gli unici tra le prime sei teste di serie ad essere ancora in corsa per il successo finale. Il torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells verrà trasmesso in tv da Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go. Di ...

ATP Indian Wells – Roger Federer sul velluto : vittoria nel derby svizzero contro Wawrinka : Roger Federer stacca il pass per gli ottavi di finale di Indian Wells: vittoria in due set nel derby svizzero contro Stan Wawrinka Basta un’ora di gioco a Roger Federer per aggiudicarsi il passaggio agli ottavi di finale di Indian Wells. Il tennista elvetico, attualmente numero 4 al mondo, finalista del torneo americano nella passata edizione, ha avuto la meglio sul connazionale Stan Wawrinka nel derby svizzero dei sedicesimi di finale. ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : fuori Osaka e Halep! Le giovani rampanti si prendono la scena - avanti anche Kerber e Muguruza : Sorprese e battaglie a volontà negli ottavi di finale femminili giocati nella giornata appena trascorsa al WTA Premier Mandatory di Indian Wells. Escono di scena le prime due giocatrici del mondo, la giapponese Naomi Osaka e Simona Halep: se l’una manterrà la vetta del ranking mondiale, l’altra scivolerà almeno al terzo posto, e potrebbe scendere ancora in caso di risultati positivi di altre. Il giorno, in terra americana, comincia ...

ATP Indian Wells – Crollo Djokovic! Il n°1 al mondo steso in 2 set da Kohlschreiber : Novak Djokovic eliminato ai sedicesimi di Indian Wells: il tennista serbo si arrende in due set sotto i colpi di Philipp Kohlschreiber I sedicesimi di finale di Indian Wells costano cari a Novak Djokovic. Nella notte italiana, il tennista serbo, numero 1 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto in 1 ora e 36 minuti dal numero 39 al mondo, Philipp Kohlschreiber. Djokovic si è arreso, a sorpresa, in due set, persi con il punteggio di ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : Djokovic/Fognini colpiscono ancora e volano in semifinale. Vittoria al super tie-break contro Rojer/Tecau : “La strana coppia” colpisce ancora: il n.1 del mondo Novak Djokovic (eliminato a sorpresa in singolare) e il nostro Fabio Fognini conquistano la semifinale del torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). In terra californiana il duo italo-serbo si esalta e supera l’accoppiata formata dall’olandese Jean-Julien Rojer e dal rumeno Horia Tecau con il punteggio di 7-6 (6) 2-6 10-6 in 1 ora e 38 minuti di ...

Tennis - al torneo Indian Wells Djokovic battuto dal numero 39 al mondo : Il tedesco Philipp Kohlschreiber , attuale numero 39 nel ranking mondiale del Tennis, ha battuto Novak Djokovic 6-4 6-4 nel terzo turno del BNP Paribas Open Indians Wells, eliminandolo a sorpresa dal ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati di martedì 12 marzo. Avanzano Rafael Nadal e Roger Federer - eliminato Novak Djokovic : Si è completato nella notte italiana il terzo turno del tabellone maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: sul cemento outdoor californiano si sono disputati gli otto match della parte bassa più quello non disputato ieri per pioggia che vedeva coinvolto il serbo Novak Djokovic ed il tedesco Philipp Kohlschreiber, con quest’ultimo che firma l’impresa di giornata andando a vincere con un duplice 6-4 impronosticabile alla ...

Indian Wells – Tonfo Halep! La n°2 al mondo sconfitta al terzo set da Marketa Vondrousova : Simona Halep ko agli ottavi di finale di Indian Wells: la tennista romena si arrende al terzo set contro Marketa Vondrousova Ko a sorpresa negli ottavi di finale femminili di Indian Wells. Simona Halep, numero 2 del ranking mondiale femminile è stata sconfitta da Marketa Vondrousova. La tennista romena, seconda forza del seeding del torneo, si è arresa dopo 1 ora e 40 minuti sotto i colpi della tennista ceca, capace di trionfare al terzo ...

ATP Indian Wells – Nadal e Isner avanti agli ottavi senza patemi - sconfitti in due set Schwartzman e Pella : Nessun problema per lo spagnolo e l’americano, che proseguono così la propria marcia nel torneo di Indian Wells Rafa Nadal e John Isner staccano senza problemi il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP di Indian Wells, stendendo rispettivamente Schwartzman e Pella. Il mancino di Manacor si impone sull’argentino con il risultato di 6-3, 6-1 dopo solo un’ora e diciassette minuti di gioco. Lo statunitense invece ci ...

ATP Indian Wells – Doppio ko a sorpresa : Nishikori e Cilic fuori ai sedicesimi : Doppio, sorprendente, ko ai sedicesimi di Indian Wells: Nishikori sconfitto da Hurkacz, Cilic si arrende a Shapovalov Doppio ko importante nei sedicesimi di finale di Indian Wells. Kei Nishikori e Marin Cilic eliminati a sorpresa nelle fasi iniziali del torneo statunitense. Il tennista giapponese si è arreso in 3 set al polacco Hurkacz (6-4 / 4-6 / 3-6), il croato ha alzato bandiera bianca contro un super Denis Shapovalov capace di imporsi ...

ATP Indian Wells - fuori Zverev : il numero 3 del mondo eliminato al terzo turno : Si sono disputati questa notte gli incontri valevoli per i sedicesimi di finale, parte alta del tabellone, del Master 1000 di Indian Wells. Su tutti spicca la clamorosa, quanto netta, eliminazione della testa di serie numero 3, Alexander Zverev. Il tedesco è stato eliminato dal suo connazionale Jan-Lennard Struff, numero 55 della classifica ATP, con il punteggio di 6-3 6-1. Nel primo set è bastato un break nel sesto gioco per decidere la prima ...

Indian Wells - fermato Djokovic - : Proseguono le emozioni a Indian Wells. Il match tra Djokovic, numero uno al mondo, e il tedesco Kohlschreiber, è stato sospeso per oscurità. Torneranno in campo nella giornata di oggi. Male Zverev che viene eliminato dal connazionale Struff, 6-3, 6-1,. Fatica ma avanza Raonic ...