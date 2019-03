Coalizione Protect Water | “Giù le mani dalla Direttiva acque | più di 375mila lo chiedono

meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) “Oltrecittadini europei hanno chiesto alla Commissione Europea (CE) di difendere l’importante legislazione comunitaria sulle, facendo della consultazione pubblica su questa, conclusasi lunedì 11 marzo, una delle più partecipate nella storia dell’Unione Europea.consultazione emerge chiaramente che laè fondamentale per assicurare che siano tutelati i fiumi, i laghi e le zone umide d’Europa e per riportarli in buona salute“: le Coalizioni europea e italiana #, che hanno promosso la mobilitazione dei cittadini ottenendo questo importante risultato, “a questo punto che lasia pienamente applicata a cominciare dall’Italia. Nel nostro Paese la campagna coordinata dal WWF riunisce oltre 20 Associazioni.”Laricorda che “in Italia la situazione delle...