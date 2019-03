Auto in fiamme nella notte a Secondigliano | paura tra i residenti

Reggio Calabria - le terribili immagini dell’Auto data alle fiamme con dentro la ex moglie : Fugge dai domiciliari dove era ristretto a Ercolano, insegue la ex moglie che si trova a bordo della sua auto e le dà fuoco davanti a una scuola. E' successo nella zona Sud di Reggio Calabria, nei pressi del liceo artistico "Frangipane", poco dopo le 9, di fronte a numerosi studenti. La donna ha riportato gravi ustioni ma non sarebbe in pericolo di vita. -- Secondo quanto reso noto dalla polizia, l'aggressore Ciro Russo, originario di Ercolano ...

Protesta latte in Sardegna - nuovo assalto armato a volto coperto : Autocisterna in fiamme : Un nuovo assalto armato ad un'autocisterna del latte ovino in Sardegna. Nel Nuorese, ad Irgoli, un camion che trasportava il prodotto appena munto è stato dato alle fiamme....

Nuoro - un'altra Autocisterna del latte assalita e data alle fiamme : indagini in corso : Non si placa la battaglia per il prezzo del latte in Sardegna. Una vera e propria lotta che sta vedendo i pastori sardi protestare duramente contro gli industriali. Questa mattina gli stessi pastori si sono riuniti a Bari Sardo, nel nuorese, per un'assemblea, la quale mira a trovare una soluzione condivisa per risolvere i problemi degli allevatori sardi. Ma proprio mentre era in corso questo importante vertice, un'altra autocisterna che ...

Dolzago - due Auto distrutte dalle fiamme : l'incendio è stato appiccato di proposito : Dolzago, Lecco,, 4 marzo 2019 " Due auto sono state bruciate nella notte a Dolzago . l'incendio è doloso , perché è stato appiccato di proposito. Le fiamme hanno distrutto una Nissan posteggiata in ...

Quattro Auto in fiamme nella notte a Valduggia - IL VIDEO DEL ROGO : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Quattro auto in fiamme nella ...

Latte : assaltata e date alle fiamme un'Autocisterna nel Sassarese. Salvini : "Sono criminali" : Assalto a un camion cisterna che è stato dato alle fiamme nel Sassarese, nel giorno in cui è previsto un incontro in prefettura a Sassari tra pastori e trasformatori sul prezzo del Latte. Alcuni uomini, con il volto coperto e armati, hanno bloccato il mezzo tra Nule e Osidda attorno alle 6.30 e, dopo aver fatto scendere il conducente, lo hanno dato alle fiamme. Domenica un attacco simile era avvenuto nel Nuorese, ma la cisterna, quella volta, ...