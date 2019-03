Al Sud il lavoro è un miraggio | quasi 1 su 5 è disoccupato

Italiani come noi - reddito di cittadinanza utile per trovare lavoro? “Al Sud è impossibile”. “Giusto provare” : “Una misura di sostegno a chi è in difficoltà era necessaria“, dicono in molti. “D’accordo, ma organizzata in questo modo non può funzionare“, rispondono altri. Mentre milioni di Italiani stanno raccogliendo la documentazione per inoltrare la richiesta, abbiamo dialogato con i cittadini in strada sul reddito di cittadinanza. C’è chi lo avrebbe preferito sganciato dalla ricerca di occupazione, perché è ...

Reddito di cittadinanza - rischio flop al Sud tra lavoro nero e costo della vita : Ancora 48 ore e i disoccupati e gli inoccupati con bassi salari potranno iniziare a presentare le domande per ottenere il Reddito di cittadinanza. Eppure, nonostante i tempi stretti, la macchina per ...

Lavoro - pubblico 'batte' privato : i giorni di malattia aumentano soprattutto al Sud e nella Pa : aumentano i giorni di malattia richiesti dai lavoratori, aumentano i certificati rilasciati dai medici, soprattutto al Sud. Dal primo settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite ...

Maltempo - caos trasporti al Centro Sud : 600 tecnici al lavoro - attivati bus sostitutivi : Sono circa 600 i tecnici di Rfi e gli addetti all’assistenza di Trenitalia in campo per le attività di assistenza e ripristino della circolazione ferroviaria in seguito ai pesanti disagi registrati in particolare in Calabria dopo l’incendio nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Ferrovie dello Stato in una nota spiega che la circolazione “sta progressivamente tornando regolare” sulla linea ...

Maltempo - caso al Centro Sud : Rfi e Trenitalia a lavoro per ripristinare la linea : Da ieri pomeriggio la circolazione ferroviaria lungo la linea tirrenica sud ha subito forti rallentamenti e interruzioni determinate dalle fortissime raffiche di vento che hanno causato danni diretti e indiretti all’infrastruttura, anche per la presenza di materiale estraneo (teloni di plastica, lamiere, alberi) lungo la linea. In aggiunta un incendio in prossimità della sede ferroviaria tra Policastro e Sapri ha causato ieri sera ...

Maltempo Campania : forte vento a Sud di Salerno - Vigili del Fuoco al lavoro : Diversi interventi dei Vigili del Fuoco nel Vallo di Diano e nell’area del Bussento, a sud di Salerno, a causa delle forti raffiche di vento che hanno provocato, tra l’altro, la caduta di alberi, di pali della luce e cartelloni stradali. Sulla Strada Statale Bussentina, arteria che collega il Valdiano con il Golfo di Policastro, nei pressi dello svincolo per Caselle in Pittari, un’auto in transito è stata distrutta da un grosso ...

Bussetti sulle scuole del Sud : "Non più fondi ma più impegno e più lavoro" : Al giornalsita che gli chiedeva sa se al Sud fossero arrivati più fondi ' per recuperare il gap con le scuole del nord ', il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti , avrebbe risposto così: ' No, più ...

Bussetti : al Sud non servono più soldi ma solo più impegno e lavoro : Il ministro Bussetti, durante una visita alle scuole Mozzillo di Afragola e Morano al Parco Verde di Caivano, ha rilasciato al Corriere un’intervista che ha originato un fraintendimento da parte dei docenti del sud. In particolare è stato contestato il passaggio in cui il ministro, rispondendo alla domanda di una giornalista circa la sorte dei finanziamenti al Sud, in vista della regionalizzazione di cui si parla in questi giorni, ci si ...

Reddito di cittadinanza : ogni addetto dovrà trovare lavoro a 500 persone (oltre 800 al Sud) : A regime, gli operatori dei servizi per l'impiego sono destinati a crescere, ma i tempi si preannunciano lunghi. In audizione sul “Decretone” davanti alla commissione lavoro del Senato anche l’Upb conferma il rischio di «comportamenti opportunistici» dei beneficiari del Reddito di cittadinanza...

Resto al Sud - un bilancio da 21 mila posti di lavoro : Resto al Sud è l'incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate dagli under46 nelle regioni del Mezzogiorno. Dai dati aggiornati al 15 gennaio 2019, sono 8.491 le domande ...

Lavoro : metà dei dipendenti al Sud guadagna meno del reddito di cittadinanza : Secondo i dati dell’Inps il 45% dei dipendenti privati che lavorano al Sud guadagnano meno dei 780 euro previsti dal reddito di cittadinanza. Per arginare questo squilibrio secondo l’Inps bisognerebbe rivedere i criteri utilizzati per assegnare il reddito di cittadinanzache, tra l’altro, avvantaggiano soprattutto i single...

'Peccati e Peccatori' - Cottarelli a Napoli per discutere di Sud - Economia e Lavoro : Agenzia Vista, Napoli, 30 gennaio 2019 Carlo Cottarelli, economista italiano, arriva a Napoli per partecipare all'iniziativa 'Peccati e Peccatori, Sud. Economia.Lavoro',...