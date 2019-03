Volkswagen Group accelera su elettrificazione | 70 modelli in 10 anni e 22 ml di EV

Volkswagen Group sempre leader mondiale vendite auto 2018. Toyota e Alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi sul podio : ROMA - Non cambia nel 2018 la classifica mondiale delle case auto mobilistiche, con le vendite complessive ferme al di sotto della soglia dei 100 milioni a quota 95,6 milioni, in leggero calo rispetto ...

Volkswagen Group - a Chattanooga la produzione delle auto elettriche per il nord America : DETROIT - Volkswagen ha annunciato che in futuro la fabbrica di Chattanooga, in Tennessee, produrrà una nuova generazione di auto elettriche basate sulla piattaforma modulare elettrica MEB per...