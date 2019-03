Tante bellissime per un “flop” che ritorna!

aldiladelcinema

(Di martedì 12 marzo 2019) In occasione del trentennale dalla sua realizzazione, è in uscita in questi giorni per la prima volta in dvd, nei negozi specializzati e nei maggiori store in rete, Strepitosamente… flop, il film commedia di Pierfrancesco Campanella. Si tratta di una pellicola corale, ironica e gradevolmente divertente, caratterizzata da un cast molto variegato, affollato di noti personaggi molto, soprattutto femminili. A cominciare da Donatella Rettore, la celebre canche abbiamo rivisto recentemente nella trasmissione televisiva di RaiUno Ora o mai più, qui nelle esclusive vesti di attrice. E anche l’affascinante e misteriosa Dalila Di Lazzaro, tra gli occhi più belli del cinema italiano di tutti i tempi, da qualche tempo, inoltre, scrittrice di libri di successo. Poi Adriana Russo, lanciata a suo tempo dal maestro Ettore Scola nel capolavoro Brutti sporchi e cattivi, e la dolce Yvonne Sciò, che ...

