Sitting Volley | Alessandra Vitale ambasciatrice del Comitato Italiano Paralimpico

Sitting Volley : gli azzurri battuti dalla Lituania sono fuori dall'Europeo : POREC , CROAZIA, - Si spengono a Porec i sogni di gloria dell' Italia del Sitting Volley di raggiungere la fase finale dei Campionati Europei che si svolgerà a Budapest dal 13 al 19 luglio. Gli ...

Sitting Volley – Qualificazioni Campionati Europei - l’Italia non riesce a staccare il pass per la fase finale : Nella giornata conclusiva i ragazzi di Emanuele Fracascia hanno perso con la Lituania 1-3, fallendo la qualificazione alla fase finale di Budapest Nel torneo di qualificazione ai Campionati Europei di Sitting Volley la nazionale italiana maschile si è classificata al 5° posto, non riuscendo a ottenere il pass per la fase finale che si svolgerà a Budapest dal 13 al 19 luglio. Nella giornata conclusiva i ragazzi di Emanuele Fracascia hanno ...

Sitting Volley – Qualificazione Europei : bis di vittorie per gli azzurri : Qualificazione ai Campionati Europei di Sitting Volley: bis di vittorie per gli azzurri A Porec nel torneo di Qualificazione ai Campionati Europei maschili di Sitting Volley la Nazionale Italiana è uscita vincitrice da entrambi i match di giornata. Dopo il ko all’esordio contro la Slovenia, i ragazzi di Emanuele Fracascia si sono prontamente riscattati, battendo la Repubblica Ceca 3-0 (25-21, 25-15, 25-14) e la nazionale francese 3-0 ...

Sitting Volley - torneo di Qualificazione ai Campionati Europei : sconfitta all’esordio per l’Italia : Sitting Volley – torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Maschili, Nazionale italiana sconfitta all’esordio Comincia in salita il torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Maschili per la Nazionale Italiana in corso di svolgimento a Porec, Croazia. I ragazzi di Emanuele Fracascia nel loro match d’esordio hanno ceduto alla Slovenia con il punteggio di 3-1 (25-12, 25-15, 23-25, 25-15) al termine di un match che, ...

Sitting Volley : Qualificazioni Europee - l'Italia è pronta all'esordio con la Slovenia : POREC, CROAZIA,- Gli azzurri del Sitting Volley sono di fronte ad uno degli appuntamenti più importanti della stagione. A Porec in Croazia, da giovedì 21, la squadra di Fracascia affronterà il torneo ...

Sitting Volley – Qualificazioni Campionati Europei : il calendario dell’Italia : Sitting Volley: gli azzurri a Porec per il torneo di qualificazione ai Campionati Europei La nazionale maschile di Sitting Volley ha raggiunto oggi Porec (Croazia), sede di gioco del torneo di qualificazione ai Campionati Europei 2019 che si svolgeranno a Budapest dal 13 al 19 luglio. La competizione metterà in palio due posti per la rassegna continentale: al termine di tutti gli incontri, girone unico con formula del round robin, si ...

Sitting Volley : la nazionale femminile a Savona per uno stage : Savona- Ancora un raduno della nazionale italiana femminile di Sitting Volley che si ritroverà, dal 22 al 24 febbraio, a Savona. Questo l'elenco delle atlete convocate dal commissario tecnico Amauri ...