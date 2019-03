Sci alpino - primo trionfo in carriera in Coppa Europa per Roberta Melesi : l’azzurra vince il SuperG a Stella Nevea : La Melesi riesce così a ottenere il primo successo che le vale la seconda posizione nella classifica di specialità a quota 243 punti dietro Elisabeth Reisinger La gara più bella della carriera arriva nel momento più importante. Roberta Melesi si fa un regalo meraviglioso a Sella Nevea centrando il suo primo trionfo in Coppa Europa. L’azzurra vince il SuperG nelle finali della competizione precedendo di 12 centesimi la giovanissima ...

Sci alpino - Prova discesa femminile Soldeu 2019 : miglior tempo per Stephanie Venier. Seconda e terza Nadia Fanchini e Sofia Goggia : Stephanie Venier ha vinto la Seconda Prova della discesa femminile di Soldeu. L’austriaca si è imposta con il tempo di 1’31”48, precedendo ben due azzurre. Infatti al secondo e terzo posto si sono classificate Nadia Fanchini e Sofia Goggia, staccate rispettivamente di 25 e 77 centesimi. Buona Prova anche per le tedesche, visto che al quarto posto ha chiuso Kira Weidle (+0.79), che ha preceduto la connazionale Michaela Wenig ...

Sci alpino - Prova discesa maschile Soldeu 2019 : Dominik Paris realizza il miglior tempo. Settimo Beat Feuz : Dominik Paris c’è! L’altoatesino ha realizzato il miglior tempo (1’25”79) nella seconda Prova della discesa maschile di Soldeu e lancia un chiaro segnale verso Beat Feuz. L’azzurro crede ancora nella conquista della Coppa di specialità, ma è obbligato a vincere domani per sognare una clamorosa rimonta. Una netta affermazione quella di Paris nella Prova odierna. Dominik si è imposto con 48 centesimi sullo svizzero ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : una straordinaria Roberta Melesi vince il SuperG di Sella Nevea : Roberta Melesi vince il SuperGigante di Sella Nevea valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino e rafforza la sua seconda posizione nella classifica generale, alle spalle dell’imprendibile austriaca Elisabeth Reisinger. La sciatrice nata a Lecco nel 1996 ha disputato una prova di altissimo livello, concludendo con il tempo di 1:19.22, precedendo per appena 12 centesimi la sorprendente neozelandese Alice Robinson che, scattata con il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è quinta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino – Zingerle primo in Coppa Europa - il primo gigante a Kranjska Gora è dell’azzurro : Zingerle vince il primo gigante in Coppa Europa a Kranjska Gora, Ballerin chiude terzo in classifica di specialità e fa il posto in Cdm Doppio obiettivo centrato per l’Italia nel gigante maschile di Kranjska Gora, ultima prova di specialità del circuito di Coppa Europa. Il ventiquattrenne carabiniere badiota Hannes Zigerle si è assicurato il primo successo della carriera, rimontando da quarto posto della pima manche fino al gradino ...

Soccorso alpino e 118 per portare in ospedale Scialpinista belga infortunato in alta Valle Po : Intervento di Soccorso alpino in alta Valle Po, Cn, per uno scialpinista di nazionalitá belga infortunatosi a un ginocchio poco sotto in Colle delle Traversette a una quota di 2600 metri circa. L'...

Sci alpino – Prima prova di di scesa maschile : Innerhofer terzo ad Andorra : Innerhofer terzo nella Prima prova di discesa maschile ad Andorra, Paris guardingo è quindicesimo Christof Innerhofer subito a mille, Dominik Paris studioso della situazione. I due azzurri hanno affrontato con stati d’animo differenti il primo allenamento ufficiale in vosta della discesa mashcile che chiude la Coppa del mondo di specialità sulla pista di Andorra, il finanziere di Gais (Bz) ha siglato il terzo tempo a pari merito con ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : uno splendido Hannez Zingerle vince il gigante di Kranjska Gora! : Uno straordinario Hannes Zingerle si è aggiudicato il gigante di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. Il Carabiniere classe 1995 ha vinto la gara sulle nevi slovene grazie ad una seconda manche ai limiti della perfezione. Dopo aver chiuso la prima discesa in 56.36 in quarta posizione, il nostro portacolori ha cambiato marcia, completando la seconda in 59.13 e fermando i cronometri in 1:55.49, approfittando ...

Sci alpino - Prova discesa maschile Soldeu 2019 : miglior tempo per Kjetil Jansrud - terzo Innerhofer : Il norvegese Kjetil Jansrud ha realizzato il miglior tempo nella prima Prova della discesa maschile di Soldeu, sede delle finali della Coppa del Mondo 2018-2019. Jansrud ha chiuso in 1’28”36, precedendo di 24 centesimi il francese Johan Clarey e di 32 il norvegese Adrian Smiseth Sejersted. A pari merito con Sejersted, però, si è piazzato anche Christof Innerhofer, che vuole chiudere la stagione centrando quella vittoria che finora ...

Sci alpino - miglior tempo di Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Soldeu : quarta la Brignone : Goggia sfreccia subito nella prima prova di discesa femminile a Soldeu. Bene anche Brignone, quarta Sofia Goggia ha realizzato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa femminile delle finali di Coppa del mondo ad Andorra. La campionessa olimpica di specialità ha concluso con il tempo di 1’32″65 e precede di 69 centesimi Tina Weirather e Michaela Wenig, seconde a pari merito. Molto bene anche Federica ...

Sci alpino - Prova Discesa femminile Soldeu 2019 : Sofia Goggia ruggisce e stampa subito il miglior tempo : L’ultima settimana della Coppa del Mondo di sci alpino si apre positivamente per l’Italia. Nella Prova della Discesa libera femminile di Soldeu, che ospita le Finali di fine stagione, Sofia Goggia realizza il miglior tempo (1’32”65). Un’ottima prestazione da parte della bergamasca, che vuole lanciare subito un segnale a tutte le avversarie, dimostrandosi in questo momento la più forte di tutte in questa ...

