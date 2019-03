Autovelox poco visibile - Multa contestabile : Se l"Autovelox è poco visibile la multa rischia di essere annullata. Perché infatti possa essere considerata regolare e valida a tutti gli effetti, non basta il cartello di avviso, anche la volante della Polizia e lo stesso Autovelox devono essere ben visibili a chi sta guidando. È la Corte di Cassazione a fare il punto della situazione, fugando ogni possibile dubbio sulle norme presenti nel Codice della Strada. A questo proposito è stato ...

Autovelox - Cassazione : Multa contestabile se l'apparecchio o la pattuglia non si vedono bene : L?Autovelox, oltre a essere correttamente segnalato, deve essere ben visibile dagli automobilisti, al pari della pattuglia che si trova in prossimità altrimenti la multa per eccesso di...

Autovelox - la Cassazione : Multa contestabile se l'apparecchio o la pattuglia non si vedono bene : di Nicola Desiderio L'Autovelox, oltre a essere correttamente segnalato, deve essere ben visibile dagli automobilisti, al pari della pattuglia che si trova in prossimità altrimenti la multa per ...

Multa auto targa estera : importo sanzioni - chi non potrà più circolare : Multa auto targa estera: importo sanzioni, chi non potrà più circolare sanzioni e Multa targa auto estera: cosa cambia nel 2019 Multa auto targa estero: importanti novità in arrivo. Infatti il maxi emendamento approvato dal Senato in concomitanza col decreto sicurezza modifica alcuni articoli del codice della strada. L’ obiettivo è intervenire sul piano legislativo per porre freno ad un fenomeno sempre più diffuso in Italia, ovvero la ...

Trentino - in auto sulle piste da sci : “Volevo andare al ristorante”. Multato di 30 euro : Sorpresa tra gli sciatori del complesso di Col Rodella che ieri hanno visto "sfrecciare" sulle pista un 91enne di Bolzano che voleva andare a pranzo in un rifugio in quota al volante della sua auto. Raggiunto dai carabinieri in motoslitta, è stato scortato fuori dal tracciato e Multato di pochi euro.Continua a leggere

Fuma una sigaretta sul palco - il cantautore Gazzelle Multato a Rimini : Si accende una sigaretta sul palco durante un concerto e, una volta spenti i riflettori, viene multato: è successo a Gazzelle, musicista indie, nel debutto a Rimini del suo 'Punk Tour', lo show che il 1 marzo va in scena al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 2 al Palazzo dello Sport a Roma.L'episodio, riportato dal Corriere Romagna, risale a mercoledì sera, con tanto di 'Storia' su Instagram del cantautore romano che mostra ...

BMW - Multa da 8 - 5 milioni di euro per software errato su 8 mila auto : Le autorità giudiziarie tedesche hanno comminato una Multa di 8,5 milioni di euro alla BMW. La Casa bavarese è accusata di non aver condotto le adeguate attività di controllo nell'istallazione dei software di gestione del motore in quasi 8 mila vetture.Solo un software sbagliato. Nello specifico, i tecnici dell'Elica avrebbero montato su 7.965 veicoli un software sbagliato che avrebbe determinato letture divergenti sui livelli di inquinamento da ...

Auto a rate - scatta la class action contro le finanziarie dopo Multa Antitrust : scatta la class action per il caso dei finanziamenti Auto , che ha fatto emergere l'esistenza di un cartello sanzionato dall'Antitrust . L'esistenza di accordi illeciti tra le società di finanziamento ...

Bollo auto 2019 : evasione con targa estera - il costo della Multa : Bollo auto 2019: evasione con targa estera, il costo della multa Sembra finito il tempo dell’evasione del Bollo auto per chi circola con auto con targhe straniere. La stretta su questi veicoli è stata ufficializzata dal recente Decreto Sicurezza, che agisce sui furbetti delle targhe straniere, fino a poco tempo fa esenti non solo dal pagamento del Bollo auto, ma anche da quello delle multe e perfino dell’assicurazione. evasione Bollo ...

Travolto da un’auto e ricoverato - gli arriva la Multa perché la bici era senza campanello : Il ciclista è finito in ospedale con varie fratture e una prognosi di 40 giorni. L'automobilista ha ammesso le sue colpe ma per gli agenti della municipale andava multato anche la vittima dell'incidente per la mancanza del campanello sulla sua mountain bike.Continua a leggere

Residenti con targhe straniere : due Multati a Monza - 712 euro e stop all'auto : Per effetto del Decreto sicurezza, in Italia non è più possibile, per i Residenti da più di sessanta giorni, circolare con auto immatricolate all'estero. Ne hanno fatte le spese due automobilisti ...

Decreto Salvini - auto sequestrata in Italia con targa straniera : 712 euro di Multa : Il Decreto Salvini sta cominciando a far vedere i primi effetti, a Ventimiglia la polizia locale ha sequestrato una vettura (una Toyota Rav4) immatricolata in Francia ma appartenente a un uomo di 40 anni che vive a Ventimiglia. Si tratta dell'applicazione di legge, in particolare dell'articolo 93 del codice stradale, modificato dal Decreto Sicurezza. Decreto Salvini, vettura sequestrata a Ventimiglia Il codice della strada modificato prevede che ...

Finanziarie auto Multate : parte la lunga battaglia per i risarcimenti ai consumatori : Più che un cartello, una prassi consolidata. L'intesa tra tutte le Finanziarie automobilistiche, fatta eccezione per Mercedes, sanzionata da Antitrust è durata quasi 15 anni. Eppure gli effetti ...