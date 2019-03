Motorola Moto Razr con display pieghevole | si fa sul serio | ecco le presunte specifiche

Motorola One è in offerta esclusiva per gli utenti di TuttoAndroid : A partire da oggi Motorola One è in offerta esclusiva per gli utenti di TuttoAndroid: con un codice sconto dedicato potrete ottenere 60 euro di sconto. L'articolo Motorola One è in offerta esclusiva per gli utenti di TuttoAndroid proviene da TuttoAndroid.

Lenovo brevetta vari design di smartphone - incluso quello di Motorola Moto Z4 : La presentazione ufficiale del Motorola Moto Z4 dovrebbe avvenire all'inizio dell'estate ma un nuovo brevetto potrebbe svelarci il suo design L'articolo Lenovo brevetta vari design di smartphone, incluso quello di Motorola Moto Z4 proviene da TuttoAndroid.

Motorola Razr 2019 pieghevole : anticipazioni e uscita : Motorola Razr 2019 pieghevole: anticipazioni e uscita Arrivano nuove conferme sul Motorola Razr 2019, lo smartphone dell’azienda statunitense che è molto atteso. Le nuove immagini ci svelano come sarà lo schermo pieghevole. Questo meccanismo potrebbe fare da apripista ad un nuovo mercato degli smartphone? La risposta è: si. Tuttavia non avremo un segmento di mercato dedicato a questi dispositivi pieghevoli prima del 2021. Ma quali sono ...

Motorola ha pensato a delle funzionalità interessanti per il secondo schermo del suo smartphone pieghevole : Voyager è il nome in codice dello smartphone pieghevole che diverrà il successore dell'iconico RAZR di Motorola: secondo alcuni rumor sarà dotato i due schermi. Passiamo assieme in rassegna le funzionalità che l'azienda starebbe testando per il display secondario. L'articolo Motorola ha pensato a delle funzionalità interessanti per il secondo schermo del suo smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Motorola rilancia lo Startac come dispositivo pieghevole! : Chi di voi ricorda il Motorola Startac? Uno dei cellulari simbolo degli anni 90? Beh.. E’ ritornato! Con display pieghevole, fotocamera e soprattutto a colori! Chiaramente è uno scherzo. O meglio, non proprio. La metafora con lo Startac è sicuramente un’azzardo, ma l’epoca in cui ho vissuto ha condizionato troppo la visione degli “smartphone” a conchiglia, e non ho potuto fare a meno di paragonare lo Startac con il ...

Motorola Moto G6 e G6 Play sono in vendita flash con sconto di 50 euro sullo store Lenovo : Motorola Moto G6 e G6 Play sono in offerta sullo store ufficiale Lenovo, dove sono acquistabili con uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino. L'articolo Motorola Moto G6 e G6 Play sono in vendita flash con sconto di 50 euro sullo store Lenovo proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G7 Plus - ottimo design e buone prestazioni al di sotto dei 300€ – la nostra prova : Ad inizio febbraio Motorola ha presentato la settima generazione della sua linea di smartphone di fascia media Moto G. Abbiamo avuto modo di provare nel corso delle ultime settimane il modello di punta della nuova lineup, il Moto G7 Plus. Il design del G7 Plus è un’evoluzione delle linee della sesta generazione, che vede un’ulteriore riduzione delle cornici frontali vedendo comparire un notch a goccia nella parte ...

Motorola RAZR torna con un display flessibile - forse in estate : Motorola RAZR torna a vivere con un display flessibile entro la prossima estate. In realtà il nuovo smartphone pieghevole non ha ancora un nome, ma le immagini dei brevetti mostrano un device che ha una somiglianza netta con uno dei famosi modelli a conchiglia degli anni ’90 del secolo scorso. (Continua a leggere)L'articolo Motorola RAZR torna con un display flessibile, forse in estate è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Motorola ed Energizer confermano di essere al lavoro su smartphone pieghevoli : Motorola sta lavorando al lancio di uno smartphone pieghevole e una conferma è arrivata nelle scorse ore da Dan Dery, Vice Presidente della divisione Global Product L'articolo Motorola ed Energizer confermano di essere al lavoro su smartphone pieghevoli proviene da TuttoAndroid.

Benessere Digitale sbarca sui Motorola Moto G7 mentre i suggerimenti di Google Lens su LG G8 ThinQ : In occasione del Mobile World Congress 2019 Google ha svelato due novità relative a Benessere Digitale e Google Lens. Ecco tutti i dettagli L'articolo Benessere Digitale sbarca sui Motorola Moto G7 mentre i suggerimenti di Google Lens su LG G8 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore ora supporta Motorola One - One Power e Nokia 8.1 : La piattaforma di Big G dedicata alla realtà aumentata, Google ARCore, aggiunge all'elenco dei suoi dispositivi supportati anche Nokia 8.1, Motorola One e Motorola One Power, oltre ad altri quattro dispositivi aziendali noti. L'articolo Google ARCore ora supporta Motorola One, One Power e Nokia 8.1 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 18 febbraio : POCOPHONE F1 - Huawei Mate 20 Lite - Motorola Moto G6 Plus - Samsung Galaxy S9 e altri : oggi sono in offerta POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 18 febbraio: POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto Mod 5G approvato dall’FCC con un sistema per limitare l’esposizione alle onde : Il Moto Mod 5G ha ottenuto la certificazione dell'FCC e la relativa documentazione ci svela un curioso particolare. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Motorola Moto Mod 5G approvato dall’FCC con un sistema per limitare l’esposizione alle onde proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto G7 Plus - Power e Play subito in offerta : 15% di sconto sullo store Lenovo : Motorola Moto G7, G7 Plus, G7 Power e G7 Play sono protagonisti di una prima offerta che permette di risparmiare il 15 percento sul prezzo di listino. L'articolo Motorola Moto G7 Plus, Power e Play subito in offerta: 15% di sconto sullo store Lenovo proviene da TuttoAndroid.