Maltempo | tromba d’aria a Jesi | gravi danni FOTO

Maltempo Liguria - danni a Jesi per una tromba d’aria : grandine e pioggia : I disagi e i danni causati dal vento forte nell’Anconetano, nel Maceratese e nell’Ascolano hanno reso necessari decine di interventi dei vigili del fuoco soprattutto per liberare strade da piante e alberi caduti. Gravi danni a Jesi (Ancona) per una tromba d’aria che si e’ abbattuta sulla citta’ con fortissime raffiche di vento, grandine e pioggia. I pompieri e personale della polizia municipale stanno operando, in ...

Maltempo Molise : tromba marina vicino Termoli : In Molise si registra in queste ore un’ondata di Maltempo, caratterizzata da vento forte, pioggia battente ed anche da una breve nevicata sul litorale. Segnalata anche una tromba marina al largo di Termoli. Da questa mattina sono interrotti i collegamenti via mare con le Isole Tremiti (Foggia). La motonave “Isola di Capraia” è rimasta ancorata al porto e parte dei pescherecci sono rientrati nello scalo molisano. La Guardia ...

Tromba d'aria a Napoli/ Video : danni ingenti - grandine in Costiera - Campania flagellata da Maltempo : Tromba d'aria Napoli, Campania in ginocchio per il maltempo: vola il tetto di un' abitazione al centro storico di Afragola, il Video dei danni.