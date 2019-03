Maltempo | il vento forte spazza l’Italia | tir si ribaltano sull’A2 | raffiche ad oltre

Maltempo - il vento forte spazza l’Italia : tir si ribalta sull’A2 : Martedì di forte vento in tutta Italia, soprattutto al centro-sud, con problemi sull’A2 dove un camion si è ribaltato, disagi per i traghetti, alberi caduti in alcune località compresa Roma. Sono stati 900 gli interventi dei vigili del fuoco: le maggiori criticità in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Sicilia e Calabria. Proprio in Calabria sull’A2 “del Mediterraneo” la situazione più difficile: ...

Maltempo Calabria - tragedia sfiorata a Cirò Marina : vento scoperchia tetto di uno stabile - nessun ferito : La copertura in alluminio del tetto di uno stabile condominale di Cirò Marina è stata letteralmente strappata e fatta volare in seguito alle forti raffiche di tramontana che, dalle prime ore di oggi, stanno soffiando impetuose sul Crotonese. Non ci sono stati feriti. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi. La copertura è andata a finire su un’auto senza nessuno a bordo che era parcheggiata nella strada sottostante il palazzo. Sul ...

Maltempo Sicilia - Messina flagellata dal vento : grossa palma si schianta su un’auto [FOTO] : 1/4 ...

Maltempo Sicilia - forte vento a Marsala : danneggiato il tetto di una chiesa : La copertura in lamiera di una chiesa è stata sradicata a causa del forte vento nel Trapanese. L’episodio è avvenuto a Marsala, in contrada Torrelunga Puleo, e ha riguardato la chiesa di Santa Maria delle Grazie al Puleo in cui una parte del tetto della struttura e’ volata, cadendo sulla piazza antistante. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Municipale che hanno messo in sicurezza la zona anche togliendo i ...

Maltempo Lazio : attivi spazzaneve e spargisale sulle strade - vento forte sulla A24 : Astral Infomobilità, in riferimento alla situazione sulle strade di competenza e alla situazione meteo, rende noto che sono “attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa sulla strada regionale 411 dir. di Campocatino“. Si segnala inoltre “vento forte sulla A24 Roma-Teramo tra il Grande Raccordo Anulare e la Valle del Salto. Transito sconsigliato ai veicoli telonati, furgonati e ai caravan.” L'articolo Maltempo ...

Maltempo e vento forte : 900 interventi dei vigili del fuoco : Nelle ultime 24 ore sono stati 900 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia a causa del forte vento: le maggiori criticità – spiega il comando in un tweet – sono state riscontrate in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Sicilia e Calabria. L'articolo Maltempo e vento forte: 900 interventi dei vigili del fuoco sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - raffiche di vento al Sud. 2 camion ribaltati nel Cosentino : Un forte vento sta investendo in queste ore gran parte del Sud Italia. A causa di forti raffiche due mezzi pesanti si sono ribaltati nel tratto tra Sibari e Morano dell'autostrada A2 "del Mediterraneo", nel Cosentino. Il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco per soccorrere i camionisti. Uno è stato estratto dal camion e ha riportato lievi ferite mentre l'altro è illeso. Il vento ...

Maltempo in Puglia - vento a 40 nodi : sospeso il traffico nel porto di Bari. Bloccati due traghetti : Allerta arancione della protezione civile: forti venti di burrasca e dei temporali interessano la parte settentrionale della regione e si intensificheranno scendendo verso sud

Il Maltempo si sposta a Sud con piogge - temporali - neve e colpi di vento forte : Roma - La perturbazione sospinta da ria fredda di origine nord atlantica sta proseguendo la sua marcia da nord a sud lungo lo Stivale ed ha raggiunto anche le regioni meridionali, dove le condizioni meteorologiche hanno assunto caratteristiche di nuovo invernali. Fino alla notte appena trascorsa il fronte ha coinvolto le regioni centrali adriatiche con piogge e temporali a tratti grandinigeni, ma anche con nevicate a quote relativamente basse. ...

Maltempo Calabria : forte vento - scuole chiuse a Castrovillari : A tutela dell’incolumità pubblica, a causa del forte vento, oggi a Castrovillari (CS) tutte le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse: lo ha deciso con apposita ordinanza il sindaco Mimmo Lo Polito. L'articolo Maltempo Calabria: forte vento, scuole chiuse a Castrovillari sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lazio : ghiaccio sulle strade e vento forte - variazioni nei collegamenti con le Isole Pontine : Astral Infomobilità rende noto che si registra “vento forte e presenza di ghiaccio sulle strade regionali 411 Bublacense e 521 di Morro. Sono attivi spargisale di Astral spa“. “A causa di condizioni meteo avverse, a causa del forte vento, variazioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine. Le corse di oggi 12 marzo Formia-Ponza e Formia-ventotene delle 09.15, ventotene-Formia delle 15.00, Ponza-Formia delle 17.00, non ...

Maltempo - il fronte freddo innesca una maestosa Shelf Cloud sulla costa di Pescara : immagini spaventose [GALLERY] : 1/17 ...

Maltempo : a Benevento domani 13 Marzo scuole e cimitero chiusi : La chiusura precauzionale per domani di tutte le scuole cittadine di ogni ordine grado, comprese le Università, il Conservatorio e gli asili nido, è stata disposta dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in base all’allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale. Nell’ordinanza il primo cittadino dispone la chiusura anche del cimitero comunale, dei parchi pubblici cittadini ed impone il divieto di sosta in ...

Maltempo Prato - fortissimo vento su Vaiano : molti danni : Una tromba d’aria si è abbattuta su Vaiano, in provincia di Prato, danneggiando auto, edifici e aziende. Tutto è accaduto in pochi minuti, per chi c’era sono stati attimi di vero di terrore. Nel primo pomeriggio di oggi una violenta raffica di vento ha colpito la zona bassa di via di Sofignano, subito a monte della Ferrovia, via Borgonuovo e anche un’area di via Fratelli Buricchi. Sul posto sono intervenuti subito il sindaco ...