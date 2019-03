L’imbarazzo della Difesa | presto pagheremo gli F35 

lastampa

(Di martedì 12 marzo 2019) L’indirizzo da cui partire per il racconto di questa strana storia è il 1901 di Pennsylvania Avenue, nel cuoreWashington ministeriale. A pochi metri da qui ci sono la Casa Bianca, la sede del Fondo Monetario e le più potenti lobby d’America. In un elegante palazzo in vetro e cemento c’è la sede di rappresentanza di Intesa Sanpaolo. In quell’...

Arianna02983858 : RT @btob_italy: Durante la puntata di Idol Radio, hanno ricordato ad Ilhoon e a Ravi che hanno avuto una collaborazione nel lontano 2014 e… - ikigaibinnie : RT @btob_italy: Durante la puntata di Idol Radio, hanno ricordato ad Ilhoon e a Ravi che hanno avuto una collaborazione nel lontano 2014 e… - Stefano91053632 : RT @eflatmajor73: @lauraboldrini L’anno dell’imbarazzo e della nausea. -