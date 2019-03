La politica non è un lasciapassare per la discoteca

Orlando : "Non vogliamo teste - ma bisogna cambiare la gestione politica" : Zingaretti parla di economia giusta per lasciare un pianeta migliore rispetto a quello sul quale viviamo oggi". "Per la prima volta vengo eletto nell'assemblea nazionale in maggioranza - ha rilevato ...

Sala : cda Scala è sovrano e non si farà condizionare da politica : Milano, 11 mar., askanews, - "Il cda della Scala regna sovrano e non si farà condizionare dalla politica, per cui dico, lo deciderà il cda: da presidente, per rispetto del cda che si terrà esattamente ...

la telt domani darà il via libera alla tav : sarà necessario per non perdere 300 milioni di ... - politica : 1 - UN ESCAMOTAGE LINGUISTICO E SI VA AVANTI PER I FONDI UE Alessandro Trocino per il 'Corriere della Sera' TAV TORINO LIONE La telt domani darà il via libera alla Tav. E l' utilizzo della ...

Ariganello : «Solidarietà a Catuscia per le offese del sindaco. Non è questa la politica» : GROSSETO " «Una cosa è certa: mai mi sarei immaginato di dover esprimere solidarietà nei confronti di una donna, una consigliera, una cittadina offesa a mezzo Facebook da un sindaco» afferma il ...

Marco Cappato : «A Napoli il 16 e il 17 marzo per la politica dei non rassegnati» : Si dice “cambiamento climatico” ma non si fa niente per fermarlo. Si dice “democrazia” ma non la si pratica. Si dice “lavoro” ma non lo si traduce in guadagno. In politica, tra il dire e il fare c’è un abisso. Tutti dicono di volere il potere per cambiare le cose ma, una volta ottenuto il potere, non cambiano nulla. Marco Cappato, il politico radicale che pratica la disobbedienza per affermare con la nonviolenza diritti e libertà civili, pensa ...

Ubisoft non vuole "fare politica" ma in The Division 2 sarà il Messico a costruire un muro per separarsi dagli USA : Nonostante Ubisoft abbia già affermato che The Division 2 sarà apolitico, il nuovo marketing per il gioco si è appoggiato all'attuale minaccia di un muro in costruzione lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Tuttavia, lo ha fatto in un modo inaspettato, invertendo quanto affermato nella realtà dall'amministrazione Trump: sarà il Messico a costruire il muro per impedire ai rifugiati statunitensi di fuggire nel loro paese.Come segnala ...

La politica non manipoli Greta : Nicola Zingaretti ha voluto dedicare la sua vittoria a Greta Thunberg, la sedicenne svedese diventata l'icona del movimento studentesco che promuove i Fridays For Future per la salvaguardia del clima.È stato un gesto politico che indica una nuova strada per il PD? O è stato un modo furbesco di cavalcare l'onda? Temo che la risposta corretta sia la seconda.La richiesta del movimento che Greta rappresenta – e che attacca ...

Regionali in Basilicata - bufera sul candidato di centrosinistra fan di Almirante 'Andavo solo ai suoi comizi - ma non è una scelta politica' : 'Non ho mai fatto politica, non sono mai andato ai comizi se non a quelli di Giorgio Almirante. Ogni tanto lo ascolto anche adesso, ma non è una scelta politica'. La frase, che in un primo momento alcuni media locali avevano sintetizzato in un più netto 'Almirante è stato il mio unico politico di riferimento', è di Carlo Trerotola , candidato ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Assumere 6mila persone per centri impiego. Regioni? Loro battaglia non sia politica” : “Voglio assumere 6mila persone come ministero e mandarle nei centri per l’impiego delle regioni, poi anche questi 6mila saranno assunti con concorso”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervistato a Rtl 102.5, a proposito dee navigator per il Reddito di cittadinanza. obiettivo è raggiungere un accordo con le Regioni, ma non vorrei che quella delle Regioni si stesse ...

San Ferdinando - via allo sgombero. Sindaco : 'non si potevano più chiudere gli occhi. Ora entra in gioco la buona politica' : E' iniziato nelle prime ore della mattina, verso le 6, lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando, Reggio Calabria,. Nella baraccopoli vivono tanti immigrati che lavorano nei campi. Dal Viminale ...

Potentikit - grandi comunicatori della politica che non hanno niente da comunicare : Un profilo che l'ha resa refrattaria alla politica spettacolo da un lato, e ha forgiato le sue abilità relazionali e strategiche dall'altro. Ma Merkel è tedesca. Il sistema politico tedesco è ancora ...

Quanto pesa la politica sui mercati? Di più. E non li fa funzionare bene : A questa mutata struttura di incentivi nella competizione politica, il mondo dell'economia e dei mercati ha generalmente faticato ad adattarsi, e lo ha fatto con lentezza e dubbi. Eppure, se ...

Mattarella agli studenti 'La politica non è un mestiere - richiede scelte complesse e non si fa con i si dice' : Alla domanda: 'Che cosa significa precisamente dire di una persona che è un politico? Quali caratteristiche bisogna avere per intraprendere la carriera politica?', il capo dello Stato ha risposto: '...

'La politica non sia approssimativa' - così Mattarella - : Roma, 4 mar., askanews, - La politica non è un 'mestiere' ma non può essere praticata in maniera 'approssimativa'. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale alcune scolaresche delle ...