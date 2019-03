Sci e tennis | diventano cinesi i marchi Salomon | Atomic e Wilson

Vendita Virtus Tennis : Cecchinato rischia di laSciare Bologna : Le mitiche 'V nere' di basket hanno scritto pagine importanti dello sport bolognese, senza dimenticare la storia quasi centenaria del club, fondato nel 1925 e che negli anni ha ospitato tutti i ...

Tennis - Ranking WTA (4 marzo) : Naomi Osaka sempre in vetta - Giorgi n.1 azzurra - Errani Scivola molto indietro : Non ci sono variazioni nella top-10 del Ranking WTA di Tennis. La giapponese Naomi Osaka è al vertice della graduatoria per la sesta settimana consecutiva e alle sue spalle troviamo la rumena Simona Halep che precede la ceca Petra Kvitova (distanziata di soli 122 punti) l’americana Sloane Stephens, l’altra ceca Karolina Pliskova, l’ucraina Elina Svitolina, l’olandese Kiki Bertens, la tedesca Angelique Kerber, la ...

Tennis : Nadal-Kyrgios - show e Scintille a fine match : Abbiamo giocato bene, questo è lo sport. Le persone sono diverse una dell'altra. Non prenderò in nessun modo in considerazione questa critica". KYRGIOS SERVE DAL BASSO E BEFFA NADAL ok *NOW* this ...

Tennis - sfumano Atp Finals. Appendino : 'Governo Sciolga indugi' : 'Per mia fortuna non mi occupo di politica, ma da uomo dello sport mi dispiace che non si capiscano certe cose. Sembra che del Paese reale non interessi a nessuno. I due partiti di governo che si ...

Tennis - sfumano Atp Finals. Appendino : "Governo Sciolga indugi" : Sarebbe un volano per il Tennis italiano ma anche per l'economia del territorio e di tutto il Paese, visti gli investimenti pluriennali che è in grado di attrarre. Non è un caso che si siano ...

Tennis - WTA Doha : alla Giorgi non basta un primo set Scintillante - vince Bertens : Numero 8 del mondo, l'olandese meglio classificata dai tempi di Betty Stove nel 1977, l'anno della finale a Wimbledon persa contro Virginia Wade, sale 3-0. Giorgi rientra a suon di accelerazioni ...

Tennis - Naomi Osaka laScia il coach. Tre azzurri vincenti : Mentre Naomi Osaka lascia a sorpresa il suo coach Bajin, tre italiani vanno avanti nei tornei Atp della settimana . Lorenzi vince a New York, Lorenzo Sonego passa il turno a Buenos Ayres e Seppi si ...

Tennis - la Osaka laScia coach Bajin : ANSA, - TOKYO, 12 FEB - La Tennista numero uno al mondo, la giapponese Naomi Osaka, ha reso noto di aver interrotto la collaborazione con il suo allenatore Sascha Bajin. La notizia ha colpito di ...

Tennis - la Osaka laScia coach Bajin : ANSA, - TOKYO, 12 FEB - La Tennista numero uno al mondo, la giapponese Naomi Osaka, ha reso noto di aver interrotto la collaborazione con il suo

Sci alpino - Mondiali Are 2019 : è tempo della prova a squadre - tabellone tennistico per eleggere la Nazione migliore : La giornata di domani dei Mondiali di sci alpino di Are 2019, martedì 12 febbraio, sarà dedicata al team event, che prenderà il via sotto le luci dei riflettori della località svedese alle ore 16.00. Ma, di cosa si tratta esattamente? Dopo l’esordio con una fase sperimentale in concomitanza con i Mondiali 2005 di Bormio, la prova a squadre si svolge nella versione attuale sin dal 2011, e prevede in sostanza la disputa di una gara di ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : definite le fasce per il sorteggio delle Finali. Italia in seconda faScia - evitate Spagna e Serbia : Sono state definite le fasce in vista del sorteggio delle Finali della Coppa Davis 2019 che si disputeranno alla Caja Magica di Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. Le 18 Nazionali partecipanti agli atti conclusivi della più importante competizione a squadre sono state suddivise in tre fasce in base al ranking, verranno formati sei gruppi da tre formazioni ciascuno e sarà il sorteggio a definire la composizione dei vari gironi. ...

Australian Open – La rinaScita di Lucas Pouille : “avevo perso l’amore per il tennis - devo ringraziare Amelie Mauresmo” : Lucas Pouille è la sorpresa degli Australian Open 2019: il tennista francese svela di aver ritrovato l’amore per il tennis, grazie anche al grande lavoro della nuova coach Amelie Mauresmo Lucas Pouille è la grande sorpresa, in positivo, degli Australian Open 2019. Il tennista francese, complice anche un tabellone alquanto benevolo, è arrivato senza grossi problemi in semifinale ribaltando ogni pronostico precedente all’inizio ...

Australian Open – Kvitova non laScia scampo ad Ashleigh Barty : la tennista ceca accede in semifinale : Petra Kvitova accede alla semifinale degli Australian Open: la tennista ceca batte Ashleigh Barty e si prepara alla sfida contro Danielle Rose Collins Petra Kvitova continua a viaggiare spedita verso le fasi conclusive degli Australian Open. La tennista ceca sta sbaragliando un’avversaria dopo l’altra, compresa quell’Ashleigh Barty che ha eliminato Maria Sharapova dallo Slam aussie. Per la tennista Australiana non c’è stato scampo, così ...

Vonn e Federer - Sci e tennis si preparano al tramonto di 2 'leggende' : Una lenta passeggiata sul viale del tramonto per due icone che hanno scritto la storia dello sport. Mondi e caratteri differenti, quelli di Roger e Lindsey. Accomunati, però, in questo fine settimana,...