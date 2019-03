Pomeriggio 5 | Francesca De Andrè si è fidanzata | ecco chi è lui

Francesca Cipriani “censurata” a Pomeriggio 5 perché troppo sexy : lei si spoglia in diretta : Francesca Cipriani protagonista dell’ennesimo siparietto trash a Pomeriggio 5. ‘Censurata’ per il suo abbigliamento, è stata costretta a coprire il suo sexy body con un pareo per via delle regole sulla fascia protetta. Ma l’ex naufraga non c’è stata e, a sorpresa, ha deciso di spogliarsi in diretta televisiva, facendo arrabbiare non di poco la povera Barbara D’Urso.

Pomeriggio Cinque Francesca De Andrè e Costantino Vitagliano amore in corso : Francesca De Andrè e Costantino Vitagliano sono stati ospiti a “Pomeriggio Cinque”. La coppia ha mostrato una certa complicità davanti alle telecamere e, a detta di Roberto Alessi direttore del settimanle Novella 200), anche dietro le quinte del programma. Nel suo giornale scrive: “La loro è una storia vera, che sta facendo bene a entrambi”. E’ stato proprio il giornalista a lasciar intendere che tra Costantino e Francesca ci ...

Pomeriggio 5 - Francesca de Andrè e Costantino Vitagliano stanno insieme? (VIDEO) : Puntata di gossip oggi a Pomeriggio cinque. La trasmissione di Barbara d'Urso ha ospitato nel suo studio una coppia di amici che ultimamente sta facendo parlare per un rapporto che sembra ben più di una semplice amicizia di lunga data: parliamo di Francesca de Andrè e di Costantino Vitagliano.I due hanno mostrato una certa complicità davanti alle telecamere e, a detta di Roberto Alessi (direttore di Novella 2000), anche dietro le quinte del ...

Pomeriggio 5 : Costantino Vitagliano e Francesca De Andrè non stanno insieme : Pomeriggio 5, Costantino Vitagliano e Francesca De Andrè non stanno insieme: arriva la smentita In questi giorni aveva affollato le pagine e i siti di gossip la notizia riguardante la presunta storia d’amore nata tra Costantino Vitagliano e Francesca De Andrè. Ospiti oggi a Pomeriggio 5, però i due hanno entrambi smentito le voci sul […] L'articolo Pomeriggio 5: Costantino Vitagliano e Francesca De Andrè non stanno insieme proviene ...

Pomeriggio 5 - bomba di Francesca De Andrè sui gusti sessuali di Elia Fongaro : dramma per Jane Alexander : Dopo Il Grande Fratello Vip , procede a gonfie vele la storia d'amore tra Elia Fongaro e Jane Alexander . Peccato però che qualcuno insinui che l'ex velino abbia tradito l'attrice. Ma non solo. A ...

Walter Nudo e Francesca Cipriani : ultimo botta e risposta a Pomeriggio 5 VIDEO : Walter Nudo news dopo il Grande Fratello Vip: replica alle recenti parole di Francesca Cipriani A Pomeriggio 5 si continua a parlare di Walter Nudo e Francesca Cipriani. Com’è noto, il vincitore del Grande Fratello Vip ha snobbato le avance della soubrette, che ha provato a conquistarlo in più di un’occasione. La Cipriani non ha […] L'articolo Walter Nudo e Francesca Cipriani: ultimo botta e risposta a Pomeriggio 5 VIDEO ...

A Pomeriggio 5 si parla di immigrazione con Francesca Cipriani e Biagio d'Anelli : Passi Nadia Rinaldi ipnotizzata da Giucas Casella, passi la Marchesa d'Aragona che parla con un cane di peluche, passi pure Manuela Villa che urla come un'ossessa al farmacista Alberico Lemme. Ma se agli opinionisti di professione che frequentano abitualmente Pomeriggio 5, tra le trasmissioni di punta della sua fascia, viene concesso di discutere senza freni dei temi caldi dell'agenda politica, bisogna correre ai ripari.È accaduto oggi ...