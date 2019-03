NBA | Patrick Beverley vs Paul George | dal campo ai social | il duello si infiamma

NBA – La ‘scimmia sulla spalla’ di Patrick Beverley : “ho giocato con LeBron James - mi hanno sempre tagliato” : Patrick Beverley gioca col dente avvelenato contro i Los Angeles Lakers. Il motivo? Qualche ruggine di troppo con LeBron James Patrick Beverley è un giocato re che non si risparmia mai, ma nella notte ha avuto qualche motivazione extra per giocare un match ad alta intensità. Il playmaker dei Clippers ha chiuso con 13 punti, 4 assist e 9 rimbalzi, portando in campo la solita dose di energia, trash talking e cattiveria agonistica. Di fronte i ...

Mercato NBA – Finisce la telenovela su Patrick McCaw : l’ex Warriors si accorda con i Toronto Raptors : Dopo essere stato acquisito e tagliato dai Cleveland Cavaliers, in un’operazione davvero poco chiara, Patrick McCaw ha trovato l’accordo con i Toronto Raptors Negli ultimi giorni il caso relativo alla situazione contrattuale di Patrick McCaw ha fatto molto discutere il mondo NBA. Il giocatore, restricted free agent con gli Warriors , è stato acquistato dai Cleveland Cavaliers che gli hanno promesso un biennale da 6 milioni non ...

Mercato NBA – Colpo Cleveland Cavaliers : firmato Patrick McCaw - gli Warriors non pareggiano l’offerta : I Cleveland Cavaliers firmano Patrick McCaw: i Golden State Warriors non pareggiano l’offerta fatta dalla franchigia dell’Ohio Non solo cessioni in casa Cleveland Cavaliers. La franchigia dell’Ohio ha messo sotto contratto Patrick McCaw, restricted free agent che in estate ha rifiutato il rinnovo proposto dai Golden State Warriors. I Cavs gli hanno proposto un biennale da 6 milioni di dollari che la franchigia della Baia ...