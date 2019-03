Mercato Juventus | Zidane al Real cambia i piani bianconeri | ecco come

juvedipendenza

(Di lunedì 11 marzo 2019)– Zinedinetorna alMadrid. In Spagna ne sono sicuri, in giornata ci sarà l’annuncio del ritorno dell’allenatore francese alla guida dei blancos, con l’esonero di Solari. L’accordogli scenari anche per il futuro della. Proprio l’ex fantasista transalpino era in pole per la sostituzione di Allegri in caso di cambio … More

Sport_Mediaset : Dalla Spagna: offerta ufficiale della #Juve a #Zidane. Lo riporta 'El Pais': questo spiegherebbe il no a #Perez per… - antonioaloe : Quello che questo babbeo non dice o non sa e' che le azioni della Juventus sono salite da gennaio 2017da circa 0.35… - 19_Napulitan_26 : @NapoliOutsider @ThePiper1 @LSquame @ROI05841958 ma questi sarebbero veramente utili e costruttivi. Non dire che ri… -