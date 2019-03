Maltempo al nord | venti tempestosi a 100 km h | decine di alberi caduti

METEO : PIOGGE - TEMPORALI E NEVE/ Maltempo - crollo temperature da Nord a Sud : Maltempo, nuova ondata in arrivo con venti forti e mareggiate in tutta Italia: da oggi tracollo termico da Nord a Sud, ultime notizie.

Meteo - al Nord torna il Maltempo con piogge - temporali e neve : Secondo gli esperti Meteo, giovedì un fronte perturbato raggiunge il Nord-Italia con piogge, temporali e neve copiosa sulle Alpi sopra i 1200-1300 metri. Temperature in calo nelle regioni settentrionali mentre resiste il bel tempo al Sud col termometro che sale per effetto di venti di Scirocco.Continua a leggere

Meteo : oggi col Maltempo al nord - nevica sulle Alpi. "Caldo" al sud! : Come preannunciato il nord sta vivendo una fase decisamente più movimentata e instabile, capace di portare un po' di piogge in pianura e neve sulle Alpi seppur senza quantitativi eccezionali. Tutto...

Meteo - da giovedì ondata di Maltempo sull’Italia : pioggia - neve e vento al nord : Una nuova perturbazione Meteorologica di origine atlantica colpirà nelle prossime ore il nord del Paese portando un altro carico di pioggia e neve. Ad essere interessate saranno prima le regioni del nord ovest e la Toscana poi il resto del settentrione. Più protette le regioni del centro sud dove è atteso un aumento della nuvolosità ma senza fenomeni di rovesci,Continua a leggere

Maltempo al Centro-Nord - in arrivo forti venti : allerta in Emilia - Marche e Lombardia : Una perturbazione in transito sull'Europa centrale interesserà marginalmente nelle prossime ore anche le regioni centro settentrionali del nostro paese, portando venti forti. LEGGI...

Anticiclone sub-tropicale investe le regioni del nord - a sud ancora fase di Maltempo : Roma - Il fronte freddo che ha raggiunto lo scorso weekend le regioni centro-settentrionali, è ormai scivolato al Sud, ma continuerà ad influenzare le condizioni meteorologiche su alcune regioni anche tra le giornate di martedì e di mercoledì, con spiccata instabilità atmosferica. Nel contempo, un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, va rinforzandosi sul Mediterraneo occidentale, favorendo il ritorno di ...

Maltempo : presto la risposta Ue sui fondi di solidarietà per il Nord Italia : “Arriverà presto” la risposta della Commissione europea alla domanda Italiana di attivazione del Fondo europeo di solidarietà per fare fronte ai danni causati dalle alluvioni che hanno colpito il Triveneto negli ultimi giorni dell’ottobre 2018. Lo ha assicurato il direttore generale responsabile per le politiche regionali della Commissione europea, Marc Lemaitre, durante la diretta Facebook ANSA realizzata nell’ambito del ...

Maltempo - Anas : “Traffico limitato su alcune strade al centro nord” : Prosegue l’ondata di Maltempo al centro-Nord con nevicate sull’arco alpino e intense piogge sulle altre zone, soprattutto in Toscana. Anas (Gruppo FS Italiane) ha messo a disposizione oltre 770 operatori nelle regioni interessate al fine di garantire la transitabilità sulla rete stradale di competenza. In Veneto la strada statale 51 “di Alemagna” è chiusa per una slavina in prossimità del confine regionale (km 118) tra le ...

Meteo Settimana : Maltempo al Sud - migliora al Nord : Dopo un weekend instabile con precipitazioni abbondanti che hanno dato luogo a diverse criticità idrauliche, la nuova Settimana vedrà un graduale e progressivo miglioramento. Il Vortice depressionario presente ad est della Corsica e che oggi domenica sta apportando nuovi fenomeni sui settori centrali della penisola, si sposterà verso Sud-Est. Nella prima parte della Settimana apporterà precipitazioni su gran parte dei settori del Sud ...

I danni del Maltempo nel nord e nel centro Italia : Ci sono state esondazioni, valanghe e frane: i vigili del fuoco sono intervenuti 625 occasioni, specialmente in Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna

Maltempo - lo Scirocco flagella l’Italia nella notte : Centro/Nord sott’acqua - +16°C tra Molise e Puglia [LIVE] : 1/11 Il Tevere in piena a Roma ...

Maltempo - Centro/Nord flagellato da piogge torrenziali - neve e gelicidio : è un’altra notte terribile - anche Roma in ansia per il Tevere [LIVE] : 1/32 Il gelicidio tra Liguria e Piemonte ...

Maltempo e Viabilità - Anas : limitazioni al transito su statali al Centro/Nord : In considerazione dell’ondata di Maltempo in atto al Centro/Nord con nevicate sull’arco alpino e intense piogge sulle altre zone, soprattutto in Toscana, Anas ha messo a disposizione oltre 770 operatori nelle regioni interessate al fine di garantire la transitabilità sulla rete stradale di competenza. In Veneto la strada statale 51 “di Alemagna” è chiusa per una slavina in prossimità del confine regionale (km 118) tra le ...

Neve al Nord - autostrada A22 chiusa : lunghe code - caos Maltempo : caos Neve in Alto Adige, l'autostrada del Brennero (A22) è chiusa in direzione Nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti...