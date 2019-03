La Tragedia etiope colpisce l' Ateneo aquilano | tra le vittime figlia del docente prof

abruzzo24ore.tv

L'Aquila - L'Università tutta si stringe nel dolore della scomparsa nell'incidente aereo in Etiopia di Virginia Chimenti,del. Claudio Chimentinella nostra università. Virginia Chimenti da sempre impegnata nel volontariato e interessata all'Africa e al suo sviluppo economico e sociale, dopo la maturità scientifica al liceo romano Amedeo Avogadro e la laurea a Milano e un master in Studi africani e orientali a Londra, Virginia aveva lavorato nella sede milanese di Alice for Children, per poi occuparsi del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo. Poliglotta, conosceva perfettamente inglese, francese e spagnolo, da 2 anni era entrata nell'agenzia del Wfp delle Nazioni Unite, con sede a Roma, dove si occupava dei budget per i servizi logistici. La Rettrice Paola Inverardi a nome di tutto l'esprime la sua vicinanza e dolore alla ...

