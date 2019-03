La prof indagata per violenza sessuale su un 14enne si difende | Il bambino è di mio

Quel figlio con lo studente - la prof indagata : "Pronta al test del Dna" : "Io mi sento tranquilla, ma adesso temo le chiacchiere. Questa storia è sulla bocca di tutti, se poco poco si capisce chi sono, poi non vivo più". È l'avvocato della docente indagata per violenza sessuale sull'alunno 14enne a riportare i pensieri della sua cliente."Il bimbo che ho avuto cinque mesi fa? Certo che l"ho voluto, avrei potuto abortire e invece oggi sono una mamma felicissima. Non ho proprio niente da nascondere, tanto che sono andata ...

Rapporti sessuali con un alunno 13enne - dalla relazione è nato un bimbo : professoressa 40enne indagata : E' accaduto a Prato e la notizia, riferisce la cronaca locale della " Nazione ", ha lasciato sotto shock la città. Tutto è partito dalla querela dei genitori del quattordicenne. L'adolescente ...

professoressa indagata - rapporti con un tredicenne durante le ripetizioni. Ora è accusata di violenza sessuale : Un'insegnante privata è indagata per violenza sessuale per aver avuto rapporti con un allievo di 14 anni che frequenta la scuola media. La Professoressa, quarantenne, è anche rimasta incinta e nei mesi scorsi è nato un bambino. La Procura di Prato sta facendo tutti gli accertamenti dopo una querela

prof indagata per violenza sessuale : ha avuto un figlio da un suo alunno di 13 anni : Il rapporto sessuale sarebbe avvenuto durante le ripetizioni. La famiglia del minore ha sporto querela

prof indagata per violenza sessuale : avrebbe avuto un figlio da un alunno di 14 anni : Succede a Prato: la Procura sta facendo delle verifiche sulla paternità del piccolo. La famiglia del 14enne ha presentato...

Prato - “prof incinta del suo studente di 14 anni” : indagata per violenza sessuale : Un’insegnante di Prato risulta indagata per violenza sessuale su un suo allievo 14enne. Come riporta La Nazione, la docente, di circa 40 anni, sarebbe rimasta incinta e nei mesi scorsi è nato un bambino. L’inchiesta della procura di Prato e della squadra mobile è partita dopo una querela dei genitori del ragazzo, il quale conosceva l’insegnante: da lei andava a ripetizioni private. Il 14enne frequenta le scuole medie inferiori e ...

Sesso con allievo 14enne - prof indagata : E' accaduto a Prato e la notizia, riferisce la cronaca locale della "Nazione", ha lasciato sotto choc la città. Tutto è partito dalla querela dei genitori del quattordicenne. L'adolescente conosceva ...

Violenze su alunno di 14 anni : indagata professoressa a Prato : Una insegnante di Prato è indagata per violenza sessuale su uno studente di 14 anni. La procura ha aperto un fascicolo dopo aver ascoltato i genitori dell'adolescente. Secondo La Nazione, che ha ...

prof indagata per violenza sessuale : ha avuto un figlio da un allievo 14enne : Una insegnante di Prato risulta indagata per violenza sessuale su un suo allievo 14enne. La docente sarebbe rimasta incinta e nei mesi scorsi è nato un bambino. Accertamenti sono in corso da...

prof indagata - violenza sessuale a 14enne : ANSA, - PRATO, 9 MAR - Una insegnante di Prato risulta indagata per violenza sessuale su un suo allievo 14enne. La docente sarebbe rimasta incinta e nei mesi scorsi è nato un bambino. Accertamenti ...