La Marcuzzi si scusa con Riccardo Fogli in diretta all' Isola | ' Ho superato il limite'

Isola dei Famosi 2019 - nona puntata in diretta : Alessia Marcuzzi chiede scusa : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2019 Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dal caso Fogli e tutto ciò che ne è seguito, l’Isola dei Famosi 2019 continua con la nona puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della nona ...

Alessia Marcuzzi chiede scusa a Riccardo Fogli : “Abbiamo sbagliato” : Alessia Marcuzzi si scusa con Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi La nona puntata de L’Isola dei Famosi è iniziata con le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli. La padrona di casa ha deciso di aprire la diretta di lunedì 11 marzo chiedendo scusa per essersi spinta un po’ oltre e di non essere riuscita a fronteggiare le pesanti accuse dette da Fabrizio Corona a Fogli in un video-messaggio, riguardo il presunto tradimento ...

Alessia Marcuzzi commossa all'Isola dei famosi : 'Chiedo scusa per aver passato il limite' : Questa sera, in prime time su Canale 5, è tornato in onda l'appuntamento con l'Isola dei famosi 2019. A distanza di una settimana dalla discussa puntata caratterizzata dal video-messaggio di Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli, la padrona di casa del reality show ha scelto di aprire la puntata di stasera in 'maniera anomala', chiedendo subito scusa a tutti gli spettatori e in particolar modo a Riccardo Fogli che ha chiamato in palapa prima di ...

Corona chiede scusa a Riccardo Fogli : «Mi sento una me**a. Tra Marcuzzi e Ilary Blasi scelgo 100 volte Alessia» : Fabrizio Corona chiede scusa (con riserva) a Riccardo Fogli. Durante la conferenza stampa straordinaria indetta dall'ex fotografo dei vip dopo l'umiliazione inferta al cantante...

Riccardo Fogli umiliato all’Isola - Alessia Marcuzzi non si scusa e viene insultata su Instagram : «Vergognati» : Riccardo Fogli umiliato all’Isola dei Famosi. Da lunedì sera non si placa la polemica scoppiata con il videomessaggio di Fabrizio Corona. È notizia di poco fa, il fatto che la capostruttura e diversi autori sarebbero stati allontanati dopo i fatti dell’ultima puntata. E adesso piovono accuse anche su Alessia Marcuzzi: «Vergognati». Ieri sera, la conduttrice ha postato una foto poco prima di andare in onda alle Iene. Lo scatto di rito ...