La diffusione di una pandemia di influenza killer è inevitabile | l' OMS mette in guardia

Nuova diffusione per la bufala sul TFR di Susanna Camusso : nessuna pensione attiva : Stiamo vivendo un periodo caratterizzato da una lunga serie di bufale sui social qui in Italia e l'ultima in ordine di tempo, a quanto pare, riguarda il TFR di Susanna Camusso. Come riportato dai colleghi di bufale.net, infatti, sta circolando in queste ore su Facebook un post attraverso il quale gli utenti stanno esprimendo tutta la propria indignazione per una pensione che raggiungerebbe livelli esageratissimi. Senza dimenticare il cosiddetto ...