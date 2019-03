Juventus | tutto pronto per l' Atletico | ecco perchè la rimonta è possibile

Maglia Juventus 2019/2020 : cambia tutto - ecco le prime immagini -FOTO- : Maglia Juventus 2019/2020- Secondo le ultime indiscrezioni riportate sul profilo twitter di “La Maglia Bianconera”, la Juventus sarebbe pronta a dire addio alla tradizione abbracciando l’era del calcio moderno in maniera totale. Addio alle strisce verticali: la nuova Maglia della Juventus presenterà due sole bande verticali, una bianca e una nera. Una scelta che starebbe […] More

Juventus - Ronaldo sfida l’Atletico : “all’andata non ci aspettavamo di perdere - faremo di tutto per eliminarli” : Interrogato a Juventus TV, il campione portoghese si è soffermato sul match con l’Atletico Madrid in programma martedì allo Stadium La notte più importante della stagione della Juventus si avvicina, gli uomini di Allegri attendono martedì allo Stadium l’Atletico Madrid per provare a staccare il pass per i quarti di finale di Champions League. ALFREDO FALCONE Il 2-0 dell’andata obbliga i bianconeri ad esporsi, ma con un ...

Isco Juventus - è tutto vero. Paratici fa sul serio per il campione spagnolo : Isco Juventus – Il sogno potrebbe diventare realtà. Non si tratta di fanta mercato, ma di una vera e propria idea percorribile da parte della Juventus. Isco Juventus, da sogno a realtà? Ecco la situazione Quella che fino a pochi mesi fa sembrava essere una pura fantasia di mercato, adesso potrebbe trasformarsi in qualcosa di […] More

Guardiola Juventus - tutto vero. L’esclusiva di CalcioDipendenza : Guardiola Juventus – Non è “fantamercato” ma pura realtà. Parole importantissime quelle rilasciate in esclusiva a CalcioDipendenza.net da Luigi Guelpa de Il Giornale. Guardiola Juventus, tutto è possibile L’ex allenatore del Barcellona, attualmente in forza al Manchester City, potrebbe essere il sostituto di Massimiliano Allegri. Di seguito le parole del giornalista che per primo ha […] More

Guardiola sbatte la porta in faccia alla Juventus : “tutto falso!” : Pep Guardiola non intende muoversi dal suo Manchester City a fine stagione, niente Juventus per il tecnico spagnolo che ha chiuso a tale ipotesi Pep Guardiola non andrà alla Juventus. Il tecnico del Manchester City è stato chiaro in tal senso dopo la vittoria odierna contro il Watford. Il tecnico spagnolo, ai microfoni di SkyUk, ha infatti dichiarato: “non capisco perché alcuni giornali dicono che andrò in Italia. Ho altri due anni ...

Juventus - allenamento Champions : travolta l'Udinese - ora tutto contro l'Atletico Madrid : Una Juventus in formato Champions League: i bianconeri di Max Allegri travolgono 4-1 l'Udinese nell'anticipo della 27esima giornata di Serie A, proficuo "allenamento" in vista del ritorno degli ottavi di Champions di martedì contro l'Atletico Madrid. La forma è buona, le indicazioni però sono parzia

Juventus - Allegri chiarisce tutto : litigi - dimissioni e la questione rinnovo : Massimiliano Allegri ha parlato del suo futuro alla Juventus che è a serio rischio sopratutto nel caso in cui dovesse uscire dalla Champions prematuramente “Incontro con il presidente dopo l’Atletico per decidere il futuro? È cambiato tutto, perché ci siamo visti ieri sera. Finora credo che tutte le cose che sono state scritte, dalle mie dimissioni ai litigi col presidente direi che eravamo su Scherzi a Parte. Altrimenti o io e ...

Zidane-Juventus - salta tutto? Il tecnico può tornare subito in panchina : ZIDANE JUVENTUS- Come riportato dall’odierna edizione di “El Chiringuito de Jugones”, dopo la clamorosa disfatta di ieri sera contro l’Ajax, il Real Madrid sarebbe ormai pronto a dire addio a Solari al termine della stagione. Occhio però al nuovo retroscena, non è escluso che il club spagnolo decida di dare subito il ben servito all’attuale […] More

Europa League – Verso Napoli-Salisburgo - a tutto Ancelotti : “ko con Juventus? Dispiace ma non ci sono ripercussioni” : Le parole di Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Napoli e Salisburgo “L’Europa League sta crescendo, basta vedere gli ultimi vincitori, Manchester United, Atletico Madrid, squadre top“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. AFP/LaPresse “Stavolta ...

A tutto Allegri - dal possibile futuro lontano dalla Juventus alle critiche : “parlerò col presidente - ma adesso dobbiamo pensare ad altro” : Massimiliano allegri non si nasconde: dal suo possibile futuro lontano dalla Juventus alle critiche dopo il ko in Champions League. Il commento del tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus “Voci sul mio futuro? Semplice, ho visto il presidente l’altro giorno, che vedo quasi sempre quando è qui a Torino. E come tutti gli anni, visto che siamo in un momento in cui abbiamo domani una bellissima ...

Klopp-Juventus - nuovo retroscena! Tutto su Zidane e Guardiola : KLOPP JUVENTUS- Come evidenziato da “Calciomercato.com”, il Liverpool sarebbe pronto a blindare con forte decisione Klopp. Il tecnico rappresenterebbe la soluzione ideale per il presente e il futuro. Tuttavia, come accennato nelle scorse settimane da alcuni rumors di mercato, la Juventus sarebbe pronta a sondare con forte decisione la pista Jurgen Klopp. Un breve sondaggio […] More

Tifosi da tutto il mondo per assistere ad Atlético-Juventus : un terzo proviene dagli Stati Uniti : Le gare di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League si sono appena concluse, e in attesa dei match di ritorno, StubHub – il più grande marketplace online di compravendita biglietti per eventi sportivi e musicali – fa il punto della situazione, stilando la classifica delle partite più vendute di questa fase, sia in Italia e sia all’estero. JUVENTUS – ATLÉTICO, LA SFIDA PIÙ ATTESA Tra gli incontri della UEFA ...