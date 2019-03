Inter | continua il caso Icardi | il rientro nel derby ora sarebbe un miraggio

Inter-Icardi - è ancora gelo : l’attaccante continua a non allenarsi : L’Inter è reduce dal pareggio in Europa League contro l’Eintracht Francoforte, un risultato non entusiasmante in vista della partita di ritorno considerando anche che Luciano Spalletti dovrà fare a meno dello squalificato Lautaro Martinez, emergenza in attacco per i nerazzurri. Ma a tenere banco è sempre più il caso Icardi, si era parlato nelle ultime ore di una possibile riappacificazione e di una possibile convocazione per la ...

L’incredibile ribellione di Mauro Icardi continua : anche oggi non si allena - l’Inter sotto scacco : Mauro Icardi non si vede ancora dalle parti della Pinetina, dimenticando forse d’essere sotto contratto con l’Inter ancora per diversi anni Mauro Icardi continua a far discutere. Dopo l’incontro tra il calciatore, Marotta e Wanda Nara, si attendeva con ansia il suo ritorno in campo, ma secondo quanto rivelato da Sportmediast ancora l’argentino non si è visto dalle parti della Pinetina. Niente allenamento anche oggi, ...

Telenovela Icardi-Inter : continua il braccio di ferro. Si cerca soluzione : Telenovela Icardi-Inter: continua il braccio di ferro. Si cerca soluzione In attesa della sfida di Europa League in casa dell’Eintracht Francoforte, in casa Inter continua a tener banco la situazione legata al presente a al futuro dell’ex capitano Mauro Icardi. Quest’oggi è avvenuto un nuovo incontro tra le parti, con il giocatore e Wanda Nara da un lato e Beppe Marotta dall’altro. Anche un tweet della società ...

Condò : 'Icardi? Non commento le bambinate. Inter - se continua così varrà massimo 30 milioni' : Parlando ai microfoni di Sky Sport il noto giornalista ed opinionista, Paolo Condò, ha detto la sua sul momento dell'Inter e sul caso Icardi. ICARDI - 'Una situazione che ormai si è incarognita e per la quale fatico a trovare una ...

Inter Icardi - Wanda Nara continua la guerra : like al Real Madrid e post al veleno : Inter Icardi, altro rifiuto- La bufera in casa Inter non accenna a placarsi. E, forse, non lo farà sino al termine della stagione, quando le parti si incontreranno per certificare la separazione dopo mesi burrascosi. La storia d’amore tra l’Inter e Mauro Icardi pare proprio essere terminata e, da qui a giugno, l’ex capitano nerazzurro […] L'articolo Inter Icardi, Wanda Nara continua la guerra: like al Real Madrid e post ...

Inter-Icardi - continua il braccio di ferro : Maurito ha ancora dolore al ginocchio : La querelle relativa a Mauro Icardi andrà avanti ancora per qualche settimana: Maurito, infatti, ha deciso che non scenderà in campo nelle prossime partite visto che il suo ginocchio è dolorante. Il vertice odierno tanto atteso ad Appiano Gentile non è andato in scena con la dirigenza che non ha incontrato il bomber di Rosario. Il 26enne argentino ha continuato con le sue sedute di fisioterapia al ginocchio e ha fatto dunque sapere che non potrà ...

Galliani : “I tifosi di Milan e Inter possono continuare a convivere a San Siro” : “Le due società devono decidere se restare a San Siro, sistemandolo, oppure se fare uno stadio nell’area del trotto: a Milano ci sono grandi opportunità. E poi, i tifosi di Milan e Inter sono straordinari e possono convivere, non a caso durante il derby non accade mai nulla”. Così Adriano Galliani a Radio anch’io lo […] L'articolo Galliani: “I tifosi di Milan e Inter possono continuare a convivere a San ...

Fabio Fazio - Interrogazione parlamentare contro la continua presenza di Roberto Saviano : Fabio Fazio è sotto accusa per gli ospiti di Che tempo che fa, la sua trasmissione di Raiuno. Un esponente di Fratelli d'Italia solleva la questione, dopo che Giorgia Meloni si era già espressa da Barbara d'Urso contro le “lezioni di migranti” che Roberto Saviano impartirebbe al pubblico a casa. Il

Fiorentina-Inter - messaggi shock contro Astori - Pioli e squadra : la vergogna continua : “Che indecente vergogna. Chi offende la memoria di Davide offende tutti noi. Qui il tifo non c’entra. Noi siamo un’altra cosa, noi siamo Viola”. E’ questo il messaggio sul profilo twitter dall’assessore allo sport del comune di Firenze, Andrea Vannucci, il riferimento è ai messaggi shock da parte di alcuni presunti tifosi nerazzurri che hanno oltraggiato la memoria dell’ex capitano viola, Davide ...

‘Abisso’ Inter - la Roma invece continua la scalata verso il terzo posto : la Juve si conferma in difficoltà mentre il Napoli dimostra come si gioca a calcio : In attesa del recupero del match rinviato tra Lazio e Udinese, è andata in archivio la 25^ giornata del campionato di Serie A. Questa volta partiamo dal posticipo e dal match tra Fiorentina e Inter, partita scoppiettante e terminata con il risultato di 3-3. Tanti episodi da Var e nonostante qualche disattenzione dal campo l’arbitro Abisso aveva preso tutte le decisioni in modo corretto, fino agli ultimi minuti di gara quando è stato ...

Inter - Wanda Nara adesso sbotta : 'continuano le cazzate' : Stavolta l'agente e moglie del calciatore argentino dell'Inter, se l'è presa con la Gazzetta dello sport, rea d'aver titolato: ' Wanda insiste, senza fascia Icardi non gioca più '. Su Twitter la Nara ...

Inter - Wanda Nara adesso sbotta : “continuano le cazzate” : Wanda Nara continua la sua strenua difesa di Mauro Icardi, suo marito e centravanti dell’Inter al centro di una querelle Wanda Nara non ci sta ed alza i toni del caso Icardi. Stavolta l’agente e moglie del calciatore argentino dell’Inter, se l’è presa con la Gazzetta dello sport, rea d’aver titolato: “Wanda insiste, senza fascia Icardi non gioca più“. Su Twitter la Nara ha sbottato, ritenendo ...

Icardi - continua il braccio di ferro tra l’Inter e il loro ormai ex capitano : Icardi – La questione relativa a Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Proprio il club nerazzurro, pare su suggerimento di buona parte dello spogliatoio, ha deciso a sorpresa pochi giorni fa di togliere la fascia da capitano all’attaccante argentino per assegnarla al portiere Samir Handanovic. A causare tutto questo sarebbero state le […] L'articolo Icardi, continua il braccio di ferro tra l’Inter e il loro ...

Inter - Icardi continua ad essere malato : si vedrà se verrà convocato per la gara con la Samp : Il fuoco sotto la cenere. In una mattinata di apparente tranquillità, con la squadra rientrata dal successo griffato Lautaro dalla trasferta di coppa a Vienna, con il ds Piero Ausilio e il cfo ...