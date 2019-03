I numeri del cancro in Calabria nel 2018 | “Ecco come i tumori colpiscono nella regione”

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Un’analisi a 360 gradi suidelcostantemente aggiornati permette a tutti gli attori della sanità di pianificare al meglio gli interventi necessari. Quanti nuovisono stati diagnosticati innel? Sono più colpiti gli uomini o le donne? Quanti sono i decessi e le guarigioniregione? Sono solo alcune delle domande a cui risponde il capitolo sui dati regionali del volume “Idelin Italia”, il censimento ufficiale in grado di offrire una panoramica aggiornata suidelle neoplasie. Questa pubblicazione, firmata dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dall’Associazione Italiana Registri(AIRTUM), da Fondazione AIOM e da PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), rappresenta uno strumento indispensabile sia per gli addetti ai lavori che per i cittadini per conoscere l’impatto dei ...

acmilan : Here are seven interesting stats from the #ChievoMilan clash ???? - chetempochefa : 'Battisti studiava tutto il giorno la musica ed ascoltava tutti i numeri 1 del mondo' #Mogol #CheTempoCheFa - Mov5Stelle : Ci mancava, ecco la fake news del giorno! Numeri vergognosi, riportati in modo totalmente sbagliato solo per nuoce… -