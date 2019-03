Dalla Russia di Putin ai bannoniani d’occidente | la voglia dello “stato-civiltà”

Un uragano a Dortmund - Kane cancella il Borussia Dalla Champions : il Tottenham vola ai quarti : Basta un gol dell’attaccante inglese per regalare al Tottenham l’accesso ai quarti di finale, niente da fare per il Borussia Dortmund Un gol, basta una prodezza di Harry Kane per decidere la gara di ritorno tra Borussia Dortmund e Tottenham. L’attaccante inglese non lascia scampo a Burki e piega a favore degli ospiti il match del Signal Iduna Park, cancellando i sogni di rimonta dei tedeschi. AFP/LaPresse Una partita ...

Venezuela - dalla Casa Bianca accuse a Maduro sui medicinali consegnati Dalla Russia - : L'assistente del presidente degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale John Bolton si è riferito ad un articolo del giornale El Nacional, secondo cui le medicine e le attrezzature mediche non ...

Lega - Salvini : “Soldi Dalla Russia? Non è arrivato e non arriverà nulla”. Ma si rifiuta di promettere trasparenza sui finanziamenti : Dopo l’inchiesta de “L’Espresso” su incontri in Russia tra uomini vicini a Matteo Salvini, in cui si sarebbero creati canali per possibili finanziamenti fiscali alla Lega, ilfattoquotidiano.it ha chiesto a Matteo Salvini se vuole prendere l’impegno di dichiarare, prima delle Europee, tutti i finanziamenti che arriveranno direttamente al partito e ad associazioni e fondazioni vicine alla Lega. E se s’impegna a ...

Maltempo - ondata di freddo Dalla Russia : torna l'inverno al Centro-Sud : torna il Maltempo al Centrosud, con freddo e raffiche di vento che hanno provocato danni, disagi e, purtroppo, anche vittime: 3 morti nel Lazio. L'ondata di gelo che dalla Russia è dilagata sui ...

Fermata l'attività della banda che ha portato via Dalla Russia 37 miliardi di rubli - : La polizia ha denunciato questa banda internazionale che nel 2013 e 2014 ha trafugato dalla Russia più di 37 miliardi di rubli, ha detto la portavoce ufficiale del dipartimento, Irina Volk. Secondo ...

Autorità venezuelane chiariscono la natura delle forniture in arrivo Dalla Russia - : La Russia non consegna aiuti umanitari al Venezuela, ma solo merci in base a contratti commerciali, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri venezuelano Yvan Gil Pinto a Sputnik. "Non c'è una ...

Il biglietto per lo stadio è il nuovo visto - migranti Dalla Russia all'Ue grazie alla coppa del mondo : Il singolare dato contenuto nel rapporto di Frontex sull'analisi dei rischi per il 2019. Con la coppa del mondo di calcio di Russia aumentati gli arrivi irregolari nell'Ue grazie alla speciale politica sui visti

Previsioni meteo dal 22 febbraio : freddo gelido Dalla Russia - torna la neve anche al Sud : Se pensavamo che oramai l'inverno fosse passato, purtroppo c'è da ricredersi perché le Previsioni meteorologiche dei prossimi giorni registrano un netto e drastico calo delle temperature. Un'ondata di aria gelida proveniente direttamente dalla Russia, infatti, investirà il territorio della nostra penisola e riporterà il freddo e perturbazioni, che in alcuni casi potrebbe presentarsi in forma di neve. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il ...

Freddo Dalla Russia verso lo Stivale - ondata di freddo prevista per fine febbraio sulla Penisola : Roma - Giungono via via conferme sulla probabile ondata di gelo siberiano sull'Europa orientale nel periodo 21-25 febbraio. Il vasto anticiclone sull'Europa centro-occidentale dovrebbe infatti effettuare una temporanea pulsazione verso la Scandinavia, favorendo lungo il suo bordo destro la discesa di masse d'aria molto fredda appunto dalla Russia verso gli Stati europei orientali, Balcani, Grecia e Turchia nord occidentale. Qui si ...

Russia sperimenterà l'isolamento Dalla rete internet globale : Roma, 12 feb., askanews, - La Russia intende sperimentare il distacco dell'internet globale, come parte di una politica di difesa nel caso in cui le potenze straniere decidano di optare per l'isolamento digitale di Mosca. Lo scrive oggi la Bbc. Il test dovrebbe avvenire entro il primo aprile, secondo il sito ...

Rakitskiy va in Russia allo Zenit - l'Ucraina non perdona : è fuori Dalla Nazionale! : Particolarmente vivace la finestra di mercato dello Zenit San Pietroburgo , squadra dove milita Claudio Marchisio dai nuovi compagni a gennaio. Se Leandro Paredes si è trasferito a Parigi in un affare ...

“Violazioni Dalla Russia” - gli Usa annunciano il ritiro dal trattato sul disarmo nucleare : «La Russia ha messo a rischio gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti, non possiamo più essere limitati da un trattato che la Russia viola in maniera spudorata». Mike Pompeo, segretario di Stato americano, si esprime così nella giornata in cui gli Stati Uniti formalizzano l’inizio dell’iter per uscire dal trattato Inf, relativo ai missili a me...

WTA San Pietroburgo – Petra Kvitova riparte Dalla Russia : la n°2 al mondo liquida Azarenka : Petra Kvitova accede ai quarti di finale del WTA di San Pietroburgo: la tennista ceca, nuova n°2 al mondo, supera Azarenka in due set Dopo la delusione della finale persa agli Australian Open, Petra Kvitova si rimette subito in gioco nel WTA di San Pietroburgo. La tennista ceca, nuova numero 2 al mondo nonché prima forza del seeding, ha sconfitto agli ottavi di finale Viktoria Azarenka, numero 51 WTA. Kvitova si è imposta dopo 1 ora e 41 ...

Dalla Russia : PSG - è fatta per un centrocampista - sfuma Allan : Secondo quanto riferisce Sport Express , il Paris Saint Germain è sempre più vicino all'acquisto dallo Zenit San Pietroburgo del centrocampista classe '94 Leandro Paredes . I due club avrebbero raggiunto un accordo sulla base ...