huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) Siria, una tragedia senza fine che il 15 Marzo entra nel suo nono anno. Con una narrazione falsa, accomodante: laè finita, perché lo Stato islamico, tranne l'ultima sacca di resistenza a Barghuz, è stato sbaragliato. La Siria è un Paese ridotto ad un ammasso di macerie, uno Stato fallito. E a soffrire sono soprattutto i più indifesi tra gli indifesi: iUnicef e Save the Children lo ricordano e inchiodano la comunità internazionale, silente e complice di questa infinita tragedia. Due rapporti che chiamano in causa anche il mondo della comunicazione, che negli ultimi tempi ha spento i "riflettori" su una mattanza di innocenti che non ha soluzione di continuità. Solo nel 2018, in Siria 1.106sono stati uccisi nei combattimenti, il più alto numero diuccisi in un solo anno dall'inizio della. ...

HuffPostItalia : Bambini siriani annientati dalla guerra - SaveChildrenIT : #Guerra in #Siria: la testimonianza di Lina, 13 anni: 'La guerra ha portato via tutto a noi bambini.Non chiedo altr… - SaveChildrenIT : A 8 anni dall'inizio della #guerra in #Siria questa è la situazione dei #bambinisiriani': • 1 su 2 ha bisogno di as… -