Ambiente | ecco come cambiano i nostri mari

Ambiente : ecco l’inquinamento luminoso sulla Pianura Padana [VIDEO] : ecco l’inquinamemto luminoso sulla Pianura Padana. Le Guide Ambientali Escursionistiche questa notte, in occasione di “M’Illumino di meno” hanno condotto un’escursione notturna sul Monte San Primo, in Lombardia, sul Triangolo Lariano e denunciato il forte inquinamento luminoso. Nel video è possibile notare anche delle cappe formate dall’inquinamento e dalla nebbia. Nella video – intervista, la guida ...

'Ambiente in Comune' : ecco il concorso che premia i territori più sostenibili : ... Paolo Silingardi, presidente di Achab Group, partner del progetto, e Luca Aterini, direttore editoriale di Greenreport.it, quotidiano di economia ecologica. Il premio, oltre al riconoscimento ...

Ambiente e disuguaglianza : chi fa più male alla salute? OrvietoScienza 2019 - ecco il programma : Dopo le riflessioni su: "Scienza ancora negata" , 2013, , "Scienza e Diritto" , 2014, , fisica astroparticellare ed il valore della ricerca scientifica rispetto a sfide ancora aperte con "Democrito ...

Tav - ecco i numeri - e cosa non torna - : investimenti - traffico a Ambiente : L e forchette delle previsioni di costo si allargano e si restringono a piacimento. Alla famosa analisi costi-benefici, dopo sei mesi di incubazione, serve ancora qualche intervento di manutenzione. ...

Ambiente e tecnologia : ecco il robot a basso impatto energetico : ecco il robot del futuro: produce energia pulita per alimentare i carrelli per il trasporto delle valigie in aeroporto o per lo smistamento e la distribuzione dei pacchi ordinati su Amazon. Si chiama Gpml (generatore di potenza magnetica lineare) e verrà esposto dalla Fast Man Service alla Fiera A&T, in programma dal 13 al 15 febbraio. E’ una delle novità della logistica 4.0 in mostra all’Oval Lingotto, con sistemi di trasporto e ...

DALL'ASSISTENZA AI DISABILI ALLA TUTELA DELL'Ambiente ecco I PREMIATI DEL PANETTONE D'ORO 2019 : Da ottantenne continua ad allenare con l'entusiasmo di un ragazzino, considerando lo sport una filosofia di vita. Rossana Perini Fonda nel 1996 l'Associazione Aldo Perini, come promesso al fratello ...

Rifiuti - LegAmbiente : ecco 10 proposte al governo per l’economia circolare : “Prodotti assorbenti per la persona, Rifiuti da costruzione e demolizione, plastiche miste e carta da macero, ma anche oli di frittura, Rifiuti da spazzamento, gomma vulcanizzata granulare, ceneri di altoforno e scorie di fonderia. Sono alcune tipologie dei 55 milioni di tonnellate di Rifiuti, su un totale tra urbani, speciali e pericolosi di 165 milioni di tonnellate, pari quindi al 33% del totale complessivamente prodotto in Italia, che ...

Entro il 2050 meno zucchero e carne rossa - più verdura e frutta a guscio. Ecco la ricetta per salvare la nostra salute e l’Ambiente : Le attuali traiettorie globali in termini di alimentazione sembrano minacciare non solo la nostra salute, ma anche l’ambiente. A porre l’attenzione sul caso è stata la EAT-Lancet Commission, gruppo di ricerca che opera in seno alla nota rivista scientifica The Lancet e riunisce 37 esperti provenienti da 16 paesi, con competenze in materia di salute, nutrizione, sostenibilità ambientale, sistemi alimentari, economia e governance ...

Ambiente - ecco cos’altro ha previsto il Governo oltre ecotassa ed ecobonus : Nei giorni scorsi è stato inviato a Bruxelles il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 (PNIEC) che dovrà essere adottato, previo ok dell’UE, entro il 31 dicembre 2019. Si tratta di un documento che tutti gli stati membri sono tenuti a stilare e che rappresenta «uno strumento fondamentale per la politica energetica e ambientale del nostro Paese e dell’Ue per i prossimi 10 anni», come ha dichiarato il ...