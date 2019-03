Albano Carrisi nella lista nera dell'Ucraina : 'Io una minaccia? Ne parlo con l'avvocato' : Al Bano Carrisi non ha mai nascosto le sue simpatie per Vladimir Putin e per questo motivo sarebbe stato inserito dal ministero della Cultura di Kiev nell'elenco delle persone che vengono considerate una minaccia alla sicurezza nazionale. La lista ucraina, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Interfax, è attualmente composta da circa 147 nominativi ed è aggiornata regolarmente in base alle indicazioni fornite dal Consiglio di Sicurezza ...

Albano nella black list ucraina : «Minaccia la sicurezza nazionale» : Albano Carrisi Da cantante a pericolo pubblico. Sembra incredibile, ma in ucraina Albano Carrisi è considerato una minaccia alla sicurezza nazionale. Le mai nascoste simpatie filo-russe dell’artista pugliese hanno con ogni evidenza influito sulla decisione del Ministero della Cultura di Kiev, che – in base alle richieste del Consiglio di sicurezza e Difesa nazionale dell’ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio ...

Albano Carrisi - l’Ucraina lo inscerisce nella ‘lista nera’ : “È minaccia alla sicurezza nazionale” : Albano Carrisi è stato inserito dall’Ucraina nella ‘lista nera’ degli individui considerati una minaccia alla sicurezza nazionale. L’elenco è compilato e aggiornato dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di sicurezza e Difesa nazionale dell’Ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali. nella black list ci sono ora 147 persone. Al Bano e Romina Power a ...

MontAlbano - migranti nella fiction. Salvini : «Lo adoro» e scatta la polemica sui social. Boom di ascolti : Non si è ancora spenta la polemica post Sanremo con la vittoria di Mahmood e il ribaltone del televoto che non è piaciuto a Matteo Salvini che ecco fresca un'altra polemica anche questa dal mondo ...

MontAlbano - migranti nella fiction. Salvini ironico : «Lo adoro» : e scatta la polemica sui social : Non si è ancora spenta la polemica post Sanremo con la vittoria di Mahmood e il ribaltone del televoto che non è piaciuto a Matteo Salvini che ecco fresca un'altra polemica anche questa dal mondo della televisione. Perchè finito Sanremo è cominciato il commissario Montalbano , campione di ascolti su Rai1 . E a d accendere la miccia stavolta è stato proprio il Ministro dell'Interno che ...

Pagelle TV della Settimana (28/01-03/02/2019). Promossi Albano e Ornella Vanoni. Bocciati Celentano e John Vitale : Ornella Vanoni Promossi 9 ad Albano. Il leone delle Puglie non smette di ruggire ed è protagonista appassionato di 55 Passi nel Sole, show di Canale 5, con qualche pecca, che non permette al cantante di agguantare la lode. 8 a La Compagnia del Cigno. La fiction di Rai1 ha registrato ottimi risultati, malgrado – almeno alla prima – incombesse il pericolo Celentano, portando sullo schermo una storia che ben si inserisce nel nuovo ...

Miss Italia - il tribunale dichiara illegittima la kermesse 'clone' nella tenuta di Albano : Il tribunale di Roma, con ordinanza del 28 gennaio 2019, si è pronunciato sancendo l'illegittimità del concorso di bellezza denominato 'Futura Miss Italia', organizzato dall'Accademia della Moda Maria ...

Loredana Lecciso assente nella prima puntata dello show di Albano : i fan di lei insorgono : Lo show di Canale 5 intitolato 55 Passi nel Sole per omaggiare la carriera artistica di Albano Carrisi ha fatto registrare una vera e propria impennata di ascolti. Per Mediaset finalmente è arrivata la rivincita grazie ai risultati ottenuti dopo il grande e doppio flop della Dottoressa Giò e di Adrian. Basta guardare in rete e nel mondo dei social per capire che all'indomani della prima delle due serate non si parla di altro. Nonostante sia ...