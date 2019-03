Tragedia dell’aria | aereo si schianta al suolo | non ci sono sopravvissuti

caffeinamagazine

(Di domenica 10 marzo 2019)14 le vittime dell’incidenteavvenuto ieri nella Colombia centrale, secondo quanto riferiscono le autorità dell’aviazione civile del Paese, che escludono che ci possano essere superstiti. Erano a bordo di un DC-3 della compagnia privata Laser, decollato da San Jose del Guaviare e diretto nella città centrale di Villavicencio. Il pilota aveva segnalato un’emergenza alle 10.40 di ieri ora locale (16.40 in Italia) e ha cercato di compiere un atterraggio di emergenza, ma l’ha preso fuoco ed è precipitato tra San Martin e San Carlos de Guaroa, nei pressi di Villavicencio, nella provincia di Meta. A bordo dell’, secondo quanto riporta la lista dei passeggeri resa nota dall’aviazione civile, c’erano anche la sindaca di Taraira a Vaupés, Doris Lizeth Villegas Chará, con il marito e la figlia.Unache arriva a stretto ...

