LuceverdeRoma : #Roma #lavori strada chiusa al traffico eccetto traffico locale - Via del Fosso di Bravetta tra Via del Casale Nin… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 10-03-2019 ore 09:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2019 ore 09:30', su #spreaker… -
Traffico Roma del 10-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN UNA DOMENICA ALL’INSEGNA DELLO SPORT: IN PROGRAMMA, QUESTA MATTINA, LA 45ESIMA EDIZIONE DELLA “HALF MARATHON Roma- OSTIA”: CIRCA 14000 GLI ATLETI PARTECIPANTI, CON PARTENZA DAL PALALOTTOMATICA DELL’EUR E ...
Traffico Roma del 10-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 MARZO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ, E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. TORNA LA “HALF MARATHON Roma-OSTIA”, GIUNTA ALLA 45ESIMA EDIZIONE: CIRCA 14000 ...
Traffico Roma del 09-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA C.COLOMBO E VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI E CODE SEMPRE PER Traffico IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SU VIA C.COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE. RESTIAMO SULLA ...
Traffico Roma del 09-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE POI PER Traffico IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SU VIA C.COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE. Traffico INTENSO ANCHE SULLA TANG. EST CODE A TRATTI VERSO SAN GIOVANNI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PE RLA ...
Traffico Roma del 09-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE DA VIA LAURENTINA A VIA ARDEATINA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE A FONTE MERAVIGLIOSA IN VIA TOMMASO ARCIDIACONO AL BIVIO VIA EDGARDO MADDALENA CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE; A COLLEVERDE – A CASAL MONASTERO, DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 09-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. A Roma NORD A CASAL MONASTERO RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ E SU VIA RINALDO D’AQUINO VERSO LA VIA PALOMBARESE. ALL’AURELIO PER LA ROTTURA DI UNA TUBATURA SI ...
Traffico Roma del 09-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. A Roma NORD A CASAL MONASTERO RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ E SU VIA RINALDO D’AQUINO VERSO LA VIA PALOMBARESE. ALL’AURELIO PER LA ROTTURA DI UNA TUBATURA SI ...
Traffico Roma del 09-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. A Roma NORD A CASAL MONASTERO RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ E SU VIA RINALDO D’AQUINO VERSO LA VIA PALOMBARESE. ALL’AURELIO PER LA ROTTURA DI UNA TUBATURA SI ...
Traffico Roma del 09-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE CASTRENSE A VIA PRENESTINA IN DIREZIONE TIBURTINA, SEMPRE PER UN INCIDENTE. IN CITTÀ POSSIBILI RALLENTAMENTI, ANCHE IN ...
Traffico Roma del 09-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE CASTRENSE A VIA PRENESTINA IN DIREZIONE TIBURTINA, SEMPRE PER UN INCIDENTE. IN CITTÀ POSSIBILI RALLENTAMENTI, ANCHE IN ...
Traffico Roma del 09-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NESSUNA NOVITÀ, NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, COSÌ COME NON CI SONO SEGNALAZIONI SUL RACCORDO E SULLE ALTRE AUTOSTRADE. SULLA CASSIA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA TOMBA DI NERONE, LA GIUSTINIANA E LA STORTA. CODE IN VIA AURELIA ANTICA TRA LARGO DON LUIGI GUANELLA E VIA ...
Traffico Roma del 09-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NESSUNA NOVITÀ, NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, COSÌ COME NON CI SONO SEGNALAZIONI SUL RACCORDO E SULLE ALTRE AUTOSTRADE. SULLA CASSIA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA TOMBA DI NERONE, LA GIUSTINIANA E LA STORTA. CODE IN VIA AURELIA ANTICA TRA LARGO DON LUIGI GUANELLA E VIA ...
Traffico Roma del 09-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NESSUNA NOVITÀ, NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, COSÌ COME NON CI SONO SEGNALAZIONI SUL RACCORDO E SULLE ALTRE AUTOSTRADE. SULLA CASSIA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA TOMBA DI NERONE, LA GIUSTINIANA E LA STORTA. CODE IN VIA AURELIA ANTICA TRA LARGO DON LUIGI GUANELLA E VIA ...
Traffico Roma del 09-03-2019 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, SEPPUR IN AUMENTO UN PO’ OVUNQUE. RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA, L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DI CORSO FRANCIA. NELL’ESTREMA ...
Traffico Roma del 09-03-2019 ore 09 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, SEPPUR IN AUMENTO UN PO’ OVUNQUE. RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA, L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DI CORSO FRANCIA. NELL’ESTREMA ...