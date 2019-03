Sergio Ramos-Juventus | rottura col Real | Paratici è pronto al grande colpo

Ajax - Onana : 'Sergio Ramos? Prossima volta ci penserà due volte prima di farsi ammonire' : Forse meno osannato degli altri, ma altrettanto importante per la qualificazione dei suoi. André Onana ha vissuto una settimana da sogno, contribuendo alla straordinaria vittoria dell'Ajax al Bernabeu ...

AS - Sergio Ramos a Florentino Perez : «Mi paghi e me ne vado» : TORINO - L'eliminazione dalla Champions League ha spaccato le fondamenta del Real Madrid . Secondo qunto riportato da AS, al termine della sfida del Santiago Bernabeu contro l' Ajax , il presidente ...

La scusa di Solari : 'E' mancato Sergio Ramos' - : Il Real Madrid non usciva agli ottavi di Champions League dal lontano 2010: 'Siamo tristi, feriti, non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo', spiega Solari. Il tecnico dei blancos ammette: 'Ci è ...

La follia di Sergio Ramos - il giallo ‘volontario’ condanna i Blancos : è la fine di un ciclo : Si è giocata una clamorosa giornata valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, sono scese in campo Real Madrid ed Ajax, incredibile eliminazione da parte dei Blancos, si interrompe l’egemonia da parte del club spagnolo, stagione che a questo punto può essere considerata fallimentare con l’eliminazione dalla Coppa del Re ed il Barcellona lontanissimo in campionato. Impresa da parte del club olandese che vince con il ...

Ammonizione Sergio Ramos : strategia mal calcolata - tracollo Real : Ammonizione Sergio Ramos- Un’Ammonizione sul finale di gara di Ajax-Real Madrid, per saltare il ritorno in vista dei quarti di finale. Questo il calcolo di Sergio Ramos durante il match d’andata contro gli olandesi terminato 2-1 in favore degli spagnoli. Un’Ammonizione voluta e programmata. Risultato: 4-1 secco rifilato dagli olandesi al Bernabeu, e una fase […] L'articolo Ammonizione Sergio Ramos: strategia mal ...

Real Madrid-Barcellona - gomitata di Sergio Ramos in faccia a Messi : la ‘Pulce’ è una furia [VIDEO] : Sul finire della prima frazione di gioco, il difensore del Real Madrid assesta una gomitata in pieno volto a Leo Messi Il Clasico non è partita per cuori deboli e nemmeno per calciatori con poca personalità, come dimostrano i 22 campioni in campo. A chi questa caratteristica non manca è Sergio Ramos, propenso spesso ad eccedere in atteggiamenti al limite del regolamento. Il capitano del Real Madrid questa volta ha messo nel mirino Leo ...

Ajax - De Jong punge Sergio Ramos : 'Ammonizione forzata? Se vinciamo - si pentirà' : Forse sente già il derby, anche se non è ancora un giocatore del Barcellona. O meglio, Frenkie de Jong lo è diventato " c'è la firma sul contratto " ma prima dovrà finire questa stagione con la maglia ...

Due turni di stop a Sergio Ramos per l’ammonizione contro l’Ajax : Il comitato disciplinare dell‘UEFA ha stabilito due giornate di stop per il capitano del Real Madrid Sergio Ramos per essersi fatto ammonire di proposito nei minuti finali del match d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Ajax. Ramos salterà dunque non solo il ritorno contro l’Ajax al Bernabeu, in programma martedì 5 marzo, ma anche l’eventuale andata dei quarti di finale qualora il Real riuscisse a qualificarsi. Ad ...

