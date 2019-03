cittadellaspezia

(Di domenica 10 marzo 2019) La Spezia - "Come sindacato abbiamo lottato per affermare il principio che serva una regia a livello centrale per evitare che iportuali siano messi in competizione tra loro ed invece siano ...

cdsnews : #economia #laspezia - Quaretti, Filt Cgil: “Autonomia regionale è un passo indietro per i sistemi portuali” -