L' Europa comincia da Cuneo con la prima tappa del tour de La Stampa in

Ancelotti comincia da tre. La “prima” in Europa League è Zurigo-Napoli 1-3 : C’è sempre una prima volta C’è sempre una prima volta. Anche a quasi sessant’anni. Ed è il debutto di Carlo Ancelotti in Europa League. Dal 2009, anno di nascita dell’Europa League, Ancelotti ha frequentato sempre i piani nobili del calcio europeo. È dovuto venire a Napoli per scoprire questa manifestazione. E come tutte le persone educate, è stato rispettoso della manifestazione. Voleva cominciare con una vittoria e il ...