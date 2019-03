Latte materno o latte artificiale?

Il Latte materno contiene anche funghi e batteri : (foto: Cavan Images/Getty Images) Il latte materno è un serbatoio di elementi benefici per il lattante. Oltre ad essere una fonte completa di nutrimento, con proteine, vitamine ed altri nutrienti, contiene anche batteri , come hanno mostrato diversi studi, che contribuiscono a formare il microbioma intestinale del neonato. Oggi, un gruppo di ricerca ha rilevato la presenza, nel latte materno , anche di fermenti e funghi . I ricercatori hanno ...

La neonata rifiuta il Latte materno : mamma scopre di avere un tumore al seno : scopre di avere un tumore al seno grazie al comportamento della neonata : è accaduto in Gran Bretagna, dove Claire Granville, una donna inglese di 40 anni, notando che la propria figlia Matilda rifiuta va assolutamente di prendere il latte dal seno sinistro della donna, si è insospettita. La notizia è stata riportata dal Daily Mail. In conseguenza a tale comportamento, la donna decide di indagare sottoponendosi a una serie di esami che le rivelano ...

Mette in vendita online il suo Latte materno : "Il costo? Offerta libera" : Il motivo? 'Una cosa del genere mi sembra davvero fuori dal mondo. Non so neppure se la cosa sia legittima. In ogni caso, il nostro è un mercatino dell'usato, non una latteria…' . Con buona ...