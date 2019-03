Highlights Chievo-Milan 1-2 | video | gol e sintesi Espulso Gattuso

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) Biglia spacca la partita con una magia su punizione, Hetemaj la riequilibra, ma il solito Piatek rimette le cose a posto per il, che espugna così il campo delper 1-2 nell'anticipo della Serie A e difende il terzo posto in classifica, con l'Inter che potrà tornare al massimo a -1, mentre i veneti si avvicinano sempre più alla Serie B. Di seguito glidel match ed ildella punizione di Biglia per il momentaneo 0-1.GLIDI1-2

