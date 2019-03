Galaxy S10+ | preordini record in Cina | USA | UK

Il display del Samsung Galaxy S10+ non ha un problema di flickering : Nei giorni scorsi alcuni dei primi utenti del Samsung Galaxy S10+ si sono lamentati di un problema di "pixel flickering" dello schermo L'articolo Il display del Samsung Galaxy S10+ non ha un problema di flickering proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10e - S10 - S10+ e Huawei Mate 20 - ecco i prezzi per acquistarli con TIM : Volete acquistare Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ o Huawei Mate 20 a rate con TIM? ecco tutti i prezzi e le opzioni disponibili. L'articolo Samsung Galaxy S10e, S10, S10+ e Huawei Mate 20, ecco i prezzi per acquistarli con TIM proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e sono disponibili in Italia : Il 20 febbraio scorso, pochi giorni prima del Mobile World Congress 2019, Samsung Electronics ha organizzato un evento Unpacked che ha portato alla presentazione di una nuova linea di smartphone molto attesa da milioni di persone e appassionati. Oltre all’innovativo Galaxy Fold, il primo dispositivo pieghevole del produttore sudcoreano, è stato aperto il sipario sulla nuova linea di smartphone di punta Samsung Galaxy S10. Poche le ...

I nuovi Samsung Galaxy S10e - S10 e S10+ arrivano oggi in Italia : I nuovi Samsung Galaxy S10e S10 e S10+ arrivano oggi in Italia. Disponibili in pre-order dal giorno dell’annuncio mondiale in occasione dell’evento Unpacked tenutosi in contemporanea a San Francisco e Londra, i nuovi smartphone top di gamma di Samsung approdano ufficialmente sul mercato Italiano. Con i nuovi smartphone, Samsung ridefinisce lo stile della famiglia Galaxy S ed offre un’esperienza di nuova generazione con innovazioni ...

Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e sono disponibili all’acquisto in Italia : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e sono ufficialmente disponibili all'acquisto da oggi, 8 marzo 2019, dopo un periodo di prevendita. Ecco dove potete trovarli al prezzo migliore. L'articolo Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e sono disponibili all’acquisto in Italia proviene da TuttoAndroid.

I firmware di Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e sono già disponibili al download : Mancano ancora alcune ore al debutto ufficiale di Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e, ma è già possibile scaricare i firmware di lancio: si parte da quelli sud-coreani, rispettivamente G973NKSU1ASBA, G975NKSU1ASBA e G970NKSU1ASBA. L'articolo I firmware di Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e sono già disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

I manuali utente di Samsung Galaxy S10 - S10+ ed S10e sono disponibili sul sito : A poche ore dal debutto sul mercato, previsto per l'8 marzo, Samsung ha pubblicato sul suo sito ufficiale i manuali utente dei nuovi top di gamma Galaxy S10, S10+ e S10e. L'articolo I manuali utente di Samsung Galaxy S10, S10+ ed S10e sono disponibili sul sito proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy S10+ : il miglior smartphone in commercio quasi in tutto : Ecco Samsung Galaxy S10+ in tutto il suo splendore, vi raccontiamo tutto ciò che c'è da sapere (anche le cose meno belle) nella Recensione completa L'articolo Recensione Samsung Galaxy S10+: il miglior smartphone in commercio quasi in tutto proviene da tuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10+ brilla per schermo e fotocamere - l’ergonomia poteva essere migliore : Il Galxay S10+ è uno degli smartphone di fascia alta presentati nelle ultime settimane che ha le carte in regola per diventare un punto di riferimento per il settore. Non ha uno schermo pieghevole e non supporta la connettività 5G (le due maggiori tendenze emerse al Mobile World Congress 2019 che ha chiuso i battenti la scorsa settimana). Ha comunque molte novità interessanti. Dopo averlo provato in modo approfondito possiamo concludere che ...

Smartphone più pericolosi per la salute il 5 marzo : collocazione Samsung Galaxy S10+ in classifica : Bisogna analizzare anche oggi 5 marzo la classifica incentrata sugli Smartphone più pericolosi per la salute, considerando il fatto che abbiamo l'aggiornamento ufficiale di marzo coi valori SAR che include anche nuovi top di gamma da poco arrivati sul mercato, come nel caso dei vari Samsung Galaxy S10+ e Xiaomi Mi9. Mentre quest'ultimo finisce nella top 10, guadagnandosi una posizione non invidiabile sotto questo punto di vista, le cose sembrano ...

Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10+ sono acquistabili anche con Wind e Tre : Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10+ sono disponibili all'acquisto anche con gli operatori Wind e Tre in abbinamento ad alcune offerte. L'articolo Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10+ sono acquistabili anche con Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Dai brand Wind e 3 i nuovi Samsung Galaxy S10 e S10+ : Roma, 4 mar., askanews, - Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, propone ai clienti dei brand Wind e 3 una serie di soluzioni per acquistare i modelli Samsung Galaxy S10 e S10+. I nuovi top ...

Il Samsung Galaxy S10+ ha un costo di produzione di 420 dollari : Il costo complessivo per il Samsung Galaxy S10+ (8 GB di RAM e 128 GB di memoria), comprensivo di assemblaggio, collaudo e materiali di supporto, è pari a 420 dollari L'articolo Il Samsung Galaxy S10+ ha un costo di produzione di 420 dollari proviene da TuttoAndroid.

Ecco dove risparmiare sull’acquisto di Samsung Galaxy S10e - Galaxy S10 e Galaxy S10+ : Mancano ancora quattro giorni all'avvio della commercializzazione dei nuovi Samsung Galaxy S10, eppure è già possibile trovarli a prezzi scontati. L'articolo Ecco dove risparmiare sull’acquisto di Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+ proviene da TuttoAndroid.