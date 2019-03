Cremonese-Benevento | diretta streaming e tv Ecco dove vederla

termometropolitico

(Di domenica 10 marzo 2019)e tv.Tempo di Serie B. Domenica 10 Marzo 2019 allo stadio G.Zini di Cremona scenderanno in campoalle ore 15.00.La squadra di casa è tredicesima, in una zona molto calda. Con soli 27 punti è nel mezzo alla lotta per non retrocedere in Serie C. Lotta che vede coinvolte, insieme ai grigiorossi, il Foggia, il Livorno, il Venezia, il Crotone, il Carpi ed il Padova (anche se le ultime tre sono più staccate). I ragazzi di Rastelli hanno raccolto solo un punto nelle ultime cinque partite, pareggiando 0-0 contro il Padova fanalino di coda. La salvezza sarà in ballo fino alla fine della stagione e bisogna cercare di limitare le cadute.Situazione certamente differente quella del. Gli stregoni competono per la risalita in Serie A ed ora sono al quarto posto (43 punti). I campani sono a soli ...

CGrigiorosso : Le probabili formazioni di #CREBEN ???? Parecchi dubbi per entrambe le squadre, a partire dal sistema di gioco ?? Crem… - sportcampania1 : ?? “Come Potrebbe Finire” ?? U.S. Cremonese Vs Benevento Calcio ?? La simulazione su FIFA - sportcampania1 : ?? “Come Potrebbe Finire” ?? U.S. Cremonese Vs Benevento Calcio ?? La simulazione su FIFA -