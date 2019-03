Uomini e Donne | Angela vuole conoscere Luca L' arrivo di Giulia rovina tutto

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019)Nasti decide di far chiamare in studioDaffrè. La nuova tronista diè infatti molto propensa al'ex corteggiatore di Teresa Langella. Il ragazzo afferma di essere molto attratto da lei fisicamente, ma molto meno caratterialmente. Non a caso il video di presentazione della ragazza non ha trovato molti risvolti positivi da parte dell'ex corteggiatore di Temptation Island.però un tentativo decide di farlo, uscendo un paio di volte con lei in esterna. Ciò che però hato i piani della neo-tronista è sta la decisione di Maria D Filippi di offrire il trono ad un'altra ragazza:Cavaglià. Anche lei infatti ha intenzione di portare in esterna lo stessosi contendonoA quanto pare quindi, siachehanno messo gli occhi sullo stesso uomo. Lui comunque, pare non abbia ancora alcuna ...

