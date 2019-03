Tav | ' Telt avvia mere attività preliminari | senza vincolo' | Conte

Sulla Tav avanti senza impegni irreversibili. Giuseppe Conte pubblica la lettera a Telt : Giuseppe Conte pubblica su Facebook due lettere inviate a Telt, società incaricata della realizzazione della Torino - Lione, e alla Francia. "Lavoriamo in piena trasparenza" scrive il premier.Alla Telt il premier comunica di aver chiesto di "astenersi, con effetti immediati, da qualsiasi ulteriore attività che possa produrre ulteriori vincoli giuridici ed economici per lo Stato italiano con riguardo ai bandi di gara", in attesa ...

Giuseppe Conte invia la lettera a Telt - avanti sulla Tav purché si possa tornare indietro : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. Come anticipato ieri dall'Huffpost, è questa la strada che Giuseppe Conte ha deciso di percorrere per trovare una mediazione all'interno del Governo, in ...

Si sblocca la Tav : lettera di Palazzo Chigi a Telt per ok ad avvisi con «clausole di dissolvenza» : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese...

