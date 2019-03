Tav | slittano i bandi | Il governo ridiscuterà integralmente il progetto

Tav - i bandi slittano. Conte : governo impegnato a ridiscutere integralmente l'opera. LIVE | : La sottosegretaria all'Economia Castelli: ottenuto il rinvio di 6 mesi, sempre che Italia e Francia raggiungano accordo. Telt: lunedì si decide nel Cda. Di Maio ottimista: situazione si sta risolvendo. Salvini: dureremo 5, ...

Tav - Palazzo Chigi : «I bandi slittano». No di Fico : è l'identità M5s. Salvini : farò di tutto perché si faccia : «Si va verso il rinvio dei bandi» per la Tav. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi. I bandi, sottolineano, «non partiranno lunedì». Tra Palazzo Chigi e Telt...

Tav - il giallo della lettera di Palazzo Chigi a Telt : «Via ai bandi per i cantieri». Ma il governo : no - slittano : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt, la società transalpina di proprietà dello Stato francese per il 50% e di Fs per l'altro 50%, incaricata di costruire la Torino-Lione,, che ...

Slittano ancora i bandi per la Tav - l'Ue : 'Rischiate 300 milioni di contributi tagliati' : Slitta ancora la pubblicazione dei bandi di gara per la Torino-Lione. Il Consiglio di amministrazione di Telt , "alla luce della situazione e a seguito dei contatti con i governi", ha votato all'...

Tav - slittano i bandi. La Ue : subito le gare o taglio finanziamenti : Slitta ancora la pubblicazione dei bandi di gara per l'alta velocità Torino-Lione. Il Consiglio di amministrazione di Telt, la società pubblica incaricata da Italia e Francia della realizzazione della ...