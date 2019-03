Napoli,estorsioni a pizzeria,4 arresti

All'alba i Carabinieri dihanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Dda partenopea nei confronti di 4 soggetti ritenuti uomini del clan camorristico dei "Sibillo" a carico dei quali sono emersi gravi indizi di colpevolezza in merito all'estorsione,aggravata dal metodo mafioso, a una notadel centro storico. Gli esercenti del locale di via dei Tribunali, recentemente bersaglio di colpi d'arma da fuoco,da due anni erano costretti a versare settimanalmente il "pizzo" a esponenti del clan "Sibillo".(Di sabato 9 marzo 2019)

